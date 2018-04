É terminato domenica 8 aprile uno degli eventi di ballo nell'ambito delle danze caraibiche più importanti al mondo, il D&D Be Unlike di Siviglia, organizzato da Daniel y Desiree (tra i migliori ballerini di bachata sensual sulla scena internazionale).



Il palco ambito di Siviglia, il Bachatero, ha visto esibirsi anche due ballerini andriesi molto speciali, Titty Ieva e Gianpaolo Brescia, che hanno commosso il pubblico.

Titty ha 22 anni e una forza di volontà sconfinata: la giovane andriese aveva un sogno che un destino beffardo le aveva rubato, ma non ha mai smesso di ribellarsi a quel destino e a chi le diceva “chi è nelle tue condizioni non può ballare”. Titty infatti è su una sedia a rotelle ma ha vinto la sua battaglia, contro tutti i pregiudizi e con una forza incredibile. Ha convinto mamma Mariangela che l’ha iscritta alla Monton de Estrellas, una scuola di danze caraibiche di Andria. Lì ha incontrato Gianpaolo Brescia:

«Il mio maestro, il mio migliore amico, un fratello – ci ha detto Titty – una persona che ha creduto in me dal primo giorno. Da allora non mi ha mai lasciato sola, non mi ha mai fatto sentire diversa».

Titty ha 22 anni e ha realizzato il suo sogno. È successo qualche giorno fa, all’improvviso. Gianpaolo l’ha fatta alzare dalla sua sedia a rotelle, l’ha presa per mano e l’ha fatta volare come una farfalla lasciandosi guidare dal suo maestro.

«Non ho capito più nulla – ci ha raccontato – ho chiuso gli occhi e ho ballato. Non bisogna mai smettere di sperare e pensare positivo, i sogni prima o poi si avverano, anche quando sono in tanti a volerti convincere del contrario».

Il video della loro esibizione in pochi secondi ha fatto il giro del mondo sui social: ed è questa la dimostrazione più grande che la forza di volontà e la voglia di guardare oltre certi ostacoli, unita a qualcuno che creda nel suo prossimo, possono smuovere anche le montagne, soprattutto quelle mentali.