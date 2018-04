L’Italia alimenta lo Yemen con le armi

«Non possiamo più chiudere gli occhi davanti alla catastrofe umanitaria che da tre anni si sta perpetrando nello Yemen anche con armi italiane».

È accorato l’appello che alcune organizzazioni umanitarie, Amnesty International Italia, Movimento dei Focolari, Fondazione Finanza Etica, Oxfam Italia, Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo, rivolgono al nuovo Parlamento Italiano, basta alimentare con le armi lo Yemen dove da tre anni di conflitto, che purtroppo pare non arrestarsi, la popolazione e in particolare i bambini sono s-finiti.

Le organizzazioni umanitarie chiedono che tra le primissime iniziative e atti del "nuovissimo" Parlamento, eletto lo scorso 4 marzo, sia quella di adeguarsi alle risoluzioni, votate ad ampia maggioranza dal Parlamento europeo, che chiedono di caldeggiare un embargo di armamenti verso l’Arabia Saudita e i suoi alleati in considerazione delle gravissime violazioni del diritto umanitario in Yemen verificate dalle autorità competenti dell’ONU.

Una complicità ed una subdola strategia che l'Italia e l'Unione Europea non possono continuare a perpetrare alimentando il disastro umanitario e la carneficina in corso in Yemen.

Le organizzazioni ribadiscono, senza mezzi termini, che il sanguinoso conflitto che «…sta colpendo soprattutto la popolazione civile da tre anni, cioè da quando la coalizione guidata dall'Arabia Saudita, senza alcun mandato internazionale, ha iniziato i primi bombardamenti sul territorio yemenita il 25 marzo 2015. Tre anni di guerra hanno portato a una situazione drammatica ed insostenibile per la popolazione locale, oltre 22 milioni di persone in condizioni di emergenza umanitaria, con più di 9 mila morti, di cui 6 mila civili, causati da scontri tra le parti in conflitto e bombardamenti quotidiani soprattutto su aree cittadine».

A questi dati vanno aggiunti quelli che colpiscono i bambini, gli innocenti e indifesi che patiscono silenziosamente. Dal marzo 2015: 2.195 bambini sono stati uccisi, 3.387 bambini mutilati, 2.419 reclutati nei conflitti a fuoco, 279 sequestrati e detenuti.

Oltre un milione di bambini sono sfollati; 1,8 milioni di bambini sono a rischio di malattie diarroiche e 1,3 milioni di bambini sono a rischio di polmonite.

La crisi umanitaria in atto nello Yemen è senza precedenti; si registrano grandi difficoltà di accesso al cibo, acqua e le emergenze sanitarie risultano sempre crescenti, nei mesi scorsi segnate anche da epidemie di colera, 1 milione di casi di colera ed 1 altro milione a rischio, inasprite dal blocco navale stabilito dalla coalizione Saudita che ostacola l'arrivo di aiuti umanitari.

«La richiesta della società civile italiana, -in linea con le richieste internazionali tra cui la recenti decisioni del Consiglio di Sicurezza ONU che chiede il via libera agli aiuti umanitari oltre ad indagini sulle violazioni del diritto internazionale commesse in questi tre anni- continua a essere con forza quella di fermare le ostilità e permettere l'assistenza umanitaria alla popolazione e l’avvio di un percorso di pacificazione che parta in primo luogo dalle necessità della popolazione civile».

Le organizzazioni umanitarie chiedono «che cessino gli attacchi ad ospedali, luoghi di cura ed abitazioni. In questi tre anni la guerra è stata condotta con armi fornite principalmente dall’Occidente e dai maggiori produttori di armamenti. Tra di essi anche l’Italia che ha consentito l'invio all'Arabia Saudita e ai propri alleati di bombe ed altri armamenti in quantità mai registrata prima, con un livello record di autorizzazioni per centinaia di milioni di euro».

L’Italia ha una legge, la n. 185 del 1990 (http://presidenza.governo.it/UCPMA/normativa/Legge_185_90.pdf), che regolamenta in maniera esplicita il mercato delle armi: “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” – recita, così, la norma – sono vietati verso i Paesi in stato di conflitto armato» in contrasto con le direttive Onu, «verso i Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della Costituzione Italiana:», verso i Paesi «responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani».

Chiarissimo. Limpidissimo. Eppure tra i principali acquirenti-clienti del nostro Paese figura l’Arabia Saudita che, unitamente ai suoi alleati, conduce una guerra spietata in Yemen, sganciando sulla popolazione armi fabbricate in Italia.