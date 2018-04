Hanno evidenziato straordinarie capacità professionali, determinazione operativa e senso del dovere non comuni: sono i poliziotti che in occasione del 166° Anniversario della fondazione della Polizia ricevono le onorificenze e le ricompense.

La più alta onorificenza al merito civile, la medaglia d'oro, è stata concessa alla Bandiera della Polizia per l’impegno e la professionalità con cui gli uomini e le donne della Polizia scientifica assicurano con passione e grande capacità d’innovazione, i servizi legati alla tutela dell’ordine pubblico, al contrasto della minaccia terroristica, e all’attività specifiche relative al fenomeno migratorio.

I poliziotti che hanno ricevuto le medaglie d’oro al Valor civile e al Merito civile si sono distinti per gesti spesso sconosciuti, quanto coraggiosi, e per molti di loro la strada è il luogo dove hanno trovato la morte. Chi durante un inseguimento chi per prestare soccorso in autostrada e altri ancora per correre a sedare una rissa, quasi tutti i riconoscimenti hanno come filo conduttore le nostre strade e autostrade dove la Polizia paga un alto tributo di sangue.

Non sono mancate le onorificenze e gli encomi anche a poliziotti di origine andriese o in servizio presso il Commissariato di Andria.

Il vice Questore aggiunto di Cerignola, l'andriese Loreta Colasuonno, ha ricevuto un encomio solenne perché “evidenziando spiccate capacità professionali e notevole intuito investigativo, dirigeva un’operazione di Polizia Giudiziaria denominata “Demetra” che si concludeva con l’arresto di numerosi soggetti e il deferimento all’A.G. di altri responsabili in materia di stupefacenti, armi e delitti contro il patrimonio e contro la persona”, a cui si è aggiunto un altro encomio perché, insieme ad altri Agenti in servizio a Cerignola, “evidenziando spiccate capacità professionali e notevole intuito investigativo, espletavano una operazione di Polizia Giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un soggetto, appartenente ad un’organizzazione criminale dedita alla commissione di rapine in danno di furgoni portavalori, sequestrando, altresì, un arsenale da guerra con relativo munizionamento ed un camion, al cui interno era stato ricavato un bunker, base operativa del gruppo”.

Ancora, i vice sovrintendenti della Polizia di Stato Michele Biancolillo e Sebastiano Scarcelli sono stati promossi per meriti straordinari per aver salvato una famiglia durante un incendio il 5 luglio 2015, che raccontano in una breve intervista nel video allegato la loro esperienza di coraggio e altruismo. Provvidenziale infatti era stato nell'occasione il rapido intervento dei due agenti di polizia che avevano fatto evacuare il garage e messo in salvo un ragazzo disabile di 23 anni e sua madre, rimasti intrappolati al secondo piano del palazzo in viale Ovidio.

Infine sono stati assegnati altri encomi a due agenti in servizio attualmente presso il Commissariato di Andria:

-Vice Ispettore Lanotte Gennaro in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Andria, insignito dell'attestato di pubblica benemerenza al merito civile, poichè a Trani il 7.08.2011, libero dal servizio, interveniva in soccorso di un anziano bagnante che rischiava di annegare, riuscendo a trarlo in salvo.



- Vice Ispettore Lanotte Gennaro, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Andria, Assistenti Capo Coordinatori Cialdella Luciano e Curci Eleonora, in servizo presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Trani, insigniti dell'attestato di pubblica benemerenza al merito civile, poichè a Trani il 01.03.2010, a seguito di una segnalazione, intervenivano in una abitazione riuscendo a soccorrere una donna, segregata in casa dal fratello affetto da problemi psichici ed armato.



-Sovrintendente Capo Nesta Gaetano in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Andria, insignito della promozione per merito straordinario alla qualifica superiore, poichè a Como il 21.05.2015, evidenziando straordinarie capacità professionali ed eccezionale intuito investigativo, riusciva ad individuare i colpevoli di un'efferata rapina ad un furgone portavalori assicurandoli alla giustizia.