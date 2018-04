Una mission che è tutta un programma: «Divulgazione scientifica e raccolta di materiale utile allo studio e all'approfondimento delle discipline mediche. Se c'è tempo ci facciamo pure due risate». E così, dall'idea di 3 studenti di medicina nasce una pagina Facebook, The Medical Alphabet, che al momento conta più di 120mila followers e che riscuote un successo impressionante per motivi svariati ma oggi più che mai fortemente sentiti: diffondere la cultura scientifica, biologica e medica, accreditata e validata non senza un pizzico di umorismo. "Sindrome della sacca delle urine viola" paragonata alla celebre "purple rain" di Prince, domande come "Perché chiudiamo gli occhi quando proviamo un dolore improvviso", ma anche radiografie di gemelli siamesi, la poliosi del personaggio di Sweeney Todd nel film con Johnny Depp: ce n'è per tutti i gusti nella pagina, per chi vuole informarsi.

Tra i fondatori, un andriese: Riccardo Troia, studente 25enne al 6° anno di Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bari, che abbiamo intervistato per capire come e perché "The Medical Alphabet" abbia raggiunto una risonanza tale nel mondo scientifico da far scegliere i suoi fondatori per intervistare Piero Angela durante il Congresso Nazionale di Medicina e Pseudoscienza, tenutosi a Roma nei giorni scorsi. Un altro "vip" della divulgazione scientifica, il prof. Roberto Burioni, ha dedicato un messaggio di incoraggiamento a queste giovani menti.

Quando, da chi e da dove nasce l’idea di The Medical Alphabet?

Era il maggio del 2016 quando io, Pasquale Tedeschi e Angelantonio Tavella abbiamo pensato di creare una pagina Facebook per divulgare conoscenza scientifica: trovavamo interessante il mezzo del social network, anche sull'esempio di pagine spagnole e portoghesi, che riportavano alcune foto con didascalie. Noi abbiamo pensato riscattare noi stessi, nella pratica clinica, foto particolari, naturalmente mantenendo la privacy degli interessati, e di corredarle di spiegazioni più esaustive, senza rinunciare a qualche commento spiritoso, laddove si potesse. L'obiettivo è quello di mettere a disposizione di tutti uno spazio in cui trovare materiale che sia utile alla conoscenza in campo medico e biologico, per studiare, approfondire, guardare da vicino.

Come vi spiegate quindi il successo della pagina?

Non ci aspettavamo neanche noi di raggiungere gli oltre 100mila fan in poco più di un anno, senza sponsorizzazioni: anche il gruppo omonimo "The Medical Alphabet" cresce a vista d'occhio (siamo quasi a quota 33mila membri) e abbiamo reato anche un profilo Instagram. Noi continuiamo a chiederci il "perché" delle cose come bambini ma sono tanti gli ingredienti di questa formula: abbiamo limato col tempo l'esperimento della pagina, scegliendo man mano cosa pubblicare e con quali modalità; siamo stati lungimiranti nel reclutare tanta gente che collaborasse con noi, ognuna con le proprie competenze (studenti di medicina e biologia, specializzandi, medici strutturati) in modo che ognuno potesse apportare il proprio valido contributo in questo team variegato; ancora, abbiamo scelto di pubblicare foto "interessanti", spesso inviateci proprio dal pubblico della pagina, che così si sente coinvolto direttamente, e di parlare con semplicità e in maniera diretta, sempre con scientificità ma comprensibile; infine abbiamo deciso di non cercare a tutti i costi la "viralità" ma di mantenerci fedeli al nostro profilo, in particolare di seguire le "regole" della divulgazione scientifica senza scadere nell'ignoranza o peggio ancora nella superstizione.

In così poco tempo due "vip" della divulgazione scientifica, Piero Angela e Roberto Burioni, hanno interagito con voi.

É stato un onore per noi: abbiamo intervistato (qui sotto nel primo video) Piero Angela durante il Congresso Nazionale di Medicina e Pseudoscienza 2018 e Roberto Burioni ci ha incoraggiato a proseguire sulla nostra strada in un messaggio (secondo video) visibile a tutti. Due divulgatori di fama nazionale, diventati "rock star" del settore, seppur con approcci diversi: Piero Angela, infatti, è più pacato e invita a dialogare in maniera amichevole con tutti, mantenendo una linea più "soft; Burioni invece è più "blastatore", più passionale nelle sue campagne sulla corretta informazione. Entrambi comunque sono due personaggi di grosso calibro e questa attenzione non può che farci un enorme piacere.









Quali sono ora le prospettive per il futuro?

Abbiamo ricevuto altre richieste di collaborazione, tra cui quella del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze), per interviste come quella a Piero Angela. Vorremmo poi far diventare "The Medical Alphabet" un'associazione, per aiutare sempre la corretta informazione anche con eventi, sempre con rigore scientifico e responsabilità. Il cammino è lungo ma non ci spaventa.

Un messaggio finale per i nostri lettori:

Quello che io e altri membri dello staff ci sentiamo di dire è : "Sapere Aude!" come scrisse Kant nel 1784. Ci troviamo infatti nell'epoca degli anti-vax e del Dr. Google e solo servendoci di un sapere metodologicamente esatto, riproducibile e condiviso in più parti nel mondo possiamo aspirare a squarciare il velo dell'ignoranza che tanti danni sta apportando alla salute. Unitevi alla nostra community e facciamoci portatori di un illuminismo 2.0!