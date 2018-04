Tutti in campo contro la povertà con la raccolta alimentare di Orizzonti “Il cibo del sorriso"

Entra nel decimo anno di vita il progetto dell’Associazione Orizzonti, dal 2008 in prima linea nella lotta contro la povertà e il recupero delle eccedenze alimentari da trasformare in risorsa per i meno abbienti nel territorio della Bat. Un lungo cammino che ha portato la onlus tranese a recuperare e donare ai bisognosi oltre 170 tonnellate di cibo.

La richiesta di aiuti cresce esponenzialmente nel territorio del nord-barese, terra in cui la povertà sale a ritmi vertiginosi e diminuiscono sempre più le certezze che spesso disgrerano il tessuto della Famiglia, a cui i volontari di Orizzonti riservano le maggiori attenzioni.

Per il prossimo sabato 14 aprile l’Associazione Orizzonti promuove nei Comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Corato, Ruvo di Puglia e Trani la Raccolta Alimentare “Il Cibo del Sorriso”, la consueta giornata che vedrà protagonista la generosità di chi si recherà nei Supermercati DOK, A&O e Famila dove sarà possibile donare uno o più prodotti alimentari non deperibili acquistati per la spesa settimanale consegnandoli in appositi contenitori presidiati all'uscita dai supermercati dai volontari dell'Associazione Orizzonti.

«Da 10 anni il nostro esercito di volontari, donatori e aziende illuminate è cresciuto considerevolmente – spiega il presidente di Orizzonti Angelo Guarriello – e tutti si sono schierati al nostro fianco per combattere la povertà, una piaga sociale senza precedenti che sta devastando il tessuto sociale delle nostre città, mettendo a dura prova la famiglia. Ringrazio sin da ora chi, con un piccolo gesto, contribuirà a rendere meno amara la quotidianità per tante persone, a volte le più impensabili, che non riescono più a mettere un piatto in tavola. Ai nostri volontari il nostro più grande grazie per essere da dieci anni al servizio quotidiano di chi soffre».

Numerose le parrocchie, gli enti e le associazioni che con Orizzonti saranno in campo nei sei Comuni coinvolti per la Raccolta Alimentare: ad Andria la parrocchie del Santo Crocifisso, San Giuseppe Artigiano, Sant'Agostino; a Barletta la Caritas cittadina; a Bisceglie l’Associazione Arca dell'Alleanza; a Corato la Parrocchia Sacra Famiglia e La Casa della Mamma; a Ruvo di Puglia l’Associazione Noi x Voi e a Trani la Caritas cittadina, le Parrocchie Cristo Redentore, Spirito Santo, San Francesco, Angeli Custodi e l’Associazione Vincenziane.