Gli 11 eco compattatori per la raccolta differenziata di rifiuti plastici, pet e lattine di alluminio, installati grazie ai fondi per quasi 160mila euro ottenuti dalla regione Puglia a sostegno del progetto “Potenziamento dei servizi di raccolta differenziata nel Comune di Andria”, sono tutti pronti e funzionanti.

I 4 box collocati all’esterno di alcuni supermercati Dok si sommano agli altri 7 sparsi per la città e che, si spera, non verranno vandalizzati (come ha tenuto a precisare il dirigente Comunale, l’ing. Quacquarelli).

Oggi la stipula della convenzione presso la sala Giunta del Comune di Andria, alla presenza del Sindaco Giorgino, l’ass. Lopetuso e il delegato Megamark, Francesco Cristiani. Un progetto rimodulato nella questione afferente le primalità al cittadino, che conferendo i rifiuti negli appositi eco compattatori otterrà uno scontrino che darà diritto a una scontistica sulla spesa effettuata presso i supermercati Dok e Famila. Pertanto, non più punti che avrebbero dato diritto a dei premi da ritirare presso i supermercati aderenti ma un guadagno in termini economici, seppur minimo, per i cittadini che differenziano.

In pratica si otterranno 10 centesimi ogni 10 conferimenti (1 cent. a bottiglia per 10 e multipli di 10, di ogni singolo materiale o misti). I punti convenzionati dove poter presentare gli scontrini che daranno diritto alla scontistica sono i supermercati Dok di via Napoli, via C.so Francia, via Montegrappa e Santa Maria dei Miracoli. Ovviamente, il conferimento, a differenza dei punti dov'è possibile "scontare" gli scontrini, è effettuabile presso qualsiasi eco compattatore presente in città.

