L'ex scuola di Montegrosso diventa un contenitore culturale, oggi la cerimonia di affidamento

«Il Borgo Autentico di Montegrosso si arricchisce di un nuovo strumento per la crescita e lo sviluppo della piccola comunità locale ma al servizio di un utenza più vasta ed eterogenea». Esprime grande soddisfazione Nicola Miracapillo - presidente dell'associazione "La Piscara"- alla vigilia della cerimonia di consegna dell'ex Scuola Elementare di Montegrosso, in programma oggi alle ore 18.30. L'edificio, ampiamente ed accuratamente ristrutturato e recuperato grazie essenzialmente a fondi del Gal, viene dato in affidamento congiunto appunto all' Associazione "La Piscara" ed alla Parrocchia di Montegrosso, nella persona del suo parroco don Peppino Ruotolo.

«Si è trattato di un intervento lodevole - prosegue Miracapillo - da parte della Amministrazione Giorgino, che ha voluto mostrarsi sensibile nei confronti di una Borgata storica, che rappresenta oggi la più suggestiva porta di ingresso al Parco dell'Alta Murgia. Un grazie in particolare va speso a favore dell'assessore ai servizi sociali, Francesca Magliano, del consigliere delegato, Francesco Sansonne e dell'intero Settore Lavori Pubblici del Comune. Ora abbiamo a disposizione un nuovo e moderno contenitore culturale che cercheremo di far vivere a 360 gradi, coinvolgendo il mondo delle associazioni, delle cooperative e dei movimenti giovanili e studenteschi.



L'ex scuola elementare ha beneficiato di una serie di interventi di manutenzione straordinaria e strutturale che ha compreso anche la pavimentazione e gli infissi. All'interno della struttura sono state ricavate tre aule multimediali per lo svolgimento di Corsi di Formazione Agraria, Forestale e Paesaggistica. Nel riattato giardino interno, invece, è stato collocato un palco attrezzato per le manifestazioni e gli spettacoli culturali e ricreativi nella bella stagione.



Alla cerimonia odierna di inaugurazione e consegna dell'immobile, interverranno il Sindaco di Andria, Nicola Giorgino, l'assessore Magliano ed altre autorità civili, religiose e militari.