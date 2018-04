Consiglio comunale, la maggioranza: «Uno spettacolo indecente per le Istituzioni e per i Cittadini»

«Le nostre priorità non sono le poltrone né le faziosità, ma le sorti della Comunità cittadina soprattutto in momento importante e fondamentale per l'Ente, come l'approvazione di un Bilancio di Previsione»