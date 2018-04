Ci sarà anche Riccardo Scamarcio sulla Croisette di Cannes

Ritorneranno i paparazzi e i critici cinematografici dall’8 al 19 maggio sulla Croisette di Cannes: i riflettori di uno dei festival più importanti al mondo si accenderanno su un tappeto di grandi autori e interpreti, tra cui Roman Polanski, Wim Wenders e Ron Howard.



Anche l'attore andriese Riccardo Scamarcio passeggerà sul tappeto rosso del cinema mondiale: il film "Euphoria", infatti, di cui è uno dei protagonisti, è stato scelto per la categoria "Un Certain Regard" nella 71esima edizione del festival francese.

Firma alla regia di Valeria Golino e nel cast anche Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari, Valentina Cervi, Jasmine Trinca.

Il film racconta la storia di Matteo (Riccardo Scamarcio), un giovane imprenditore di successo, spregiudicato, affascinante e dinamico, e di suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) che vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e dove insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all'apparenza lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile diventa per i due fratelli l'occasione per conoscersi e scoprirsi sorprendentemente uniti, in un vortice di fragilità e tenerezza, paura ed euforia.

Grande attesa, dunque, per il prossimo maggio, quando un premio prestigioso potrebbe arrivare a suggellare la carriera, già ben avviata e di successo, di Scamarcio, a cui vanno le congratulazioni per la nomination della redazione.