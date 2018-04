Arriva la carica delle "wedding planner", un'occasione per rilanciare il nostro turismo

Nasce in Puglia l'Associazione che riunisce i professionisti che si occupano di pianificare matrimoni nel territorio pugliese. La nuova associazione si propone di supportare lo sviluppo della professione di wedding planner, favorendo cooperazione e sinergia.

«Abbiamo adesso un importante interlocutore per costruire insieme un prodotto di eccellenza e fare della Puglia una wedding destination – ha detto l'Assessore all'Industria turistica e Culturale, Loredana Capone alla presentazione della neonata associazione nella sala Consiliare del Palazzo della Provincia a Bari –. Finalmente si comprende che i matrimoni rappresentano una occasione importante di turismo. Per essere sinceri la Puglia è stata scelta come destinazione per matrimoni da altre regioni e dall'estero prima ancora che fosse consapevole di poter essere una wedding destination. Questo vuol dire che abbiamo una base di accoglienza e di attrattività che ha avuto il suo peso da sola. Adesso abbiamo tutte le condizioni per fare del wedding un prodotto turistico di eccellenza, grazie anche alla nascita dell'associazione - che può essere di esempio per iniziative del genere in altri settori del turismo - e grazie anche all'esperto del wedding che Pugliapromozione sta scegliendo con un bando. Siamo dunque ben felici di augurare un buon lavoro all'Associazione che contribuirà a valorizzare il territorio pugliese e che agevola le donne, visto che la professione di wedding planner è in massima parte esercitata da donne».

L'Assessore ha poi annunciato che anche il Buy Puglia avrà una sezione specifica dedicata al Wedding e Mice e ha sottolineato l'importanza dell'indotto che in questo settore genera una spesa interessante e va organizzato.



Nel nostro territorio, da sempre caratterizzato da matrimoni "da favola", questa figura professionale inizia a prendere piede: vi immaginate però che sogno (e che indotto economico) se un bene come il Castel del Monte diventasse meta mondiale per gli sposi in cerca di storia e mistero? Chissà che questa rinnovata attenzione al settore dell'organizzazione dei matrimoni non porti a qualche novità in questo campo.