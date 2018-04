Congresso della Condotta Slow Food, eletto il Comitato per il prossimo quadriennio

Il Congresso della Condotta Castel del Monte, che si è celebrato sabato 14 aprile ad Andria presso lo spazio culturale "HUBLAB" di via Flavio D'Excelsis, 22, ha segnato un momento importante nella vita associativa della stessa Condotta. Nella sua continua evoluzione, l’Associazione Slow Food, partendo dal concetto di cibo buono, pulito e giusto, ha in questi anni messo al centro la salvaguardia della biodiversità e il progetto di Terra Madre, per affrontare oggi tematiche di portata globale come i cambiamenti climatici, la globalizzazione, la tutela delle popolazioni indigene, l’accesso democratico alla conoscenza.

Partendo quindi dai documenti elaborati da Slow Food International nel Congresso di Chengdu dello scorso autunno durante il quale sono state proposte a tutti i soci nuove sfide e nuovi possibili modelli di governance, la Condotta Castel del Monte ha discusso e tracciato le linee guida dell’attività da svolgere sul territorio per il quadriennio 2018/2022. Obiettivo fondamentale sarà dare concretezza all’azione della condotta rimanendo aperta alle sollecitazioni che proverranno dal territorio e dai prossimi congressi Regionale e Nazionale.

Preziosa la presenza in Assemblea di Marcello Longo Consigliere presso il CDA della Fondazione per la Biodiversità di Slow FoodOnlus e Consigliere presso Slow Food Italia e Slow Food International,che ha svolto un intervento ricco di spunti e di riflessioni.

Il Congresso di Condotta è stato aperto dalla relazione del fiduciario uscente Nicola De Corato che ha riferito dell’attività svolta nel corso del quadriennio durante il quale ha retto l’Associazione.Successivamente si è proceduto all’approvazione del rendiconto economico 2017 ed alla nomina del nuovo Comitato di Condotta.

All’unanimità l’assemblea ha approvato il rendiconto economico 2017 ed eletto per il prossimo quadriennio a comporre il Comitato di Condotta i soci:

Vincenzo Milano

Nicola De Corato

Agostino Balducci

Luca Di Bari

Giuseppe Leonetti

Giovanni Massaro

Mario Sardaro

Vincenzo Milano: Fiduciario

Nicola De Corato: Segretario

Agostino Balducci: Tesoriere

Al termine dei lavori l’Assemblea ha ringraziato tutti i membri del Comitato di Condotta giunti a fine incarico ed il Fiduciario uscente Nicola De Corato per il loro prezioso contributo e per l’impegno profuso ed ha porto al nuovo Comitato i più fervidi auguri di buon lavoro.

Successivamente nella prima riunione del neo Comitato di Condotta eletto si è proceduto ad eleggere il fiduciario, il segretario ed il tesoriere. Sono risultati eletti:

Inoltre la Condotta si avvarrà, della collaborazione di un Comitato Tecnico - Scientifico, nominato dal gruppo dei neo eletti, nonché della collaborazione di quanti associati e non desidereranno avvicinarsi all’associazione per apportare nuove idee o progetti funzionali all’attività.