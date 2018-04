Un post con una foto satirica sul "quartiere degli innamorati" andriese diventa virale

C'è chi ha consumato tante emoticon con le lacrime agli occhi dalle risate, c'è chi perfino ci ha creduto per qualche istante e si è interrogato sulla veridicità della foto: e poi, una valanga di commenti divertiti, ironici, battute su battute per un post della pagina Facebook "Eccellenze italiane ingiustamente sottovalutate".

Il post in questione ritrae una piazza con un cuore gigantesco al centro, ma è stata la didascalia ad attirare l'attenzione di tanti andriesi: "Oggi vi propongo una splendida veduta di Andria, che grazie al suo elegante quartiere San Valentino è considerata dai pugliesi la città degli innamorati. Ed è non a caso, la patria dei confetti da cerimonia". La foto in realtà è una veduta aerea di Piazza dei Signori, uno dei luoghi più importanti e significativi, sia a livello storico che artistico, della città di Verona. É sicuramente un luogo suggestivo ed elegante, considerata per questo "il salotto di Verona".

Il paradosso emerge particolarmente sarcastico con il quartiere della periferia andriese: da un lato, la bellezza mozzafiato della piazza veronese, dall'altra balza subito alla memoria la schiera di case popolari, le immagini delle strade dissestate e dei cantieri mai finiti del nostro "San Valentino". Un nome romantico, una realtà poco edificante: ma la satira colpisce anche così, e ci piace pensare che anche una pagina Facebook a "tiratura nazionale" si interessi a noi. Nel bene e nel male purché se ne parli... o no?