Anche ad Andria, il 21 aprile, la giornata del biotestamento

Il testamento biologico, o meglio, la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) è una battaglia che da anni conduce l’associazione Luca Coscioni, con l’obiettivo di riconoscere a ogni persona il diritto di scegliere, dall’inizio alla fine, della propria vita.

Un diritto che è stato negato da decenni dal nostro Paese e che sembrava essere stato riconosciuto dalla legge, approvata il 14 dicembre scorso, al Senato, sul testamento biologico, entrata in vigore il 31 gennaio.

Un risultato che, per il momento, è rimasto soltanto nelle intenzioni del legislatore e nelle parole della stessa legge e della politica che, in seguito all’approvazione ha tanto esultato, ma non si è ancora adoperata per la completa attuazione del disposto normativo.

Infatti, la legge prevede, all’articolo 4 comma 8, che entro sessanta giorni dall’ entrata in vigore della stessa, ovvero, entro domenica 1 aprile, il Ministero, le Regioni e le asl avrebbero dovuto provvedere a pubblicare e informare la popolazione circa le modalità di redazione della DAT. Niente di tutto ciò è accaduto.

È stato riconosciuto un diritto, la cui esistenza e le modalità di esercizio si tengono nascoste. Una classico esempio di quello che è il “diritto all’italiana”.

Per questo motivo, l’associazione Luca Coscioni ha organizzato in tutta Italia, per il 21 aprile, una mobilitazione generale per spiegare ai cittadini cos’è il testamento biologico e come compilarlo.

Anche Andria ci sarà. A tal proposito, la referente cittadina Rossella Lopetuso ha dichiarato: «Non ci possiamo fermare al nostro grande risultato. Dobbiamo andare avanti, per ottenere la piena applicazione della legge e farla conoscere a tutti. Per questo abbiamo deciso di rispondere all'invito dell' Associazione Luca Coscioni e scendere in piazza per la “Giornata del Biotestamento” che si terrà sabato 21 aprile. Tale momento sarà anche l'occasione per raccogliere le disponibilità di addetti ai lavori(medici, ecc...) per dare un contributo per un incontro pubblico che sarà successivamente organizzato».

Il banchetto sarà in Viale Crispi, ang. Corso Cavour, dalle ore 12 alle ore 13 e dalle ore 18 alle ore 21.

Per info: andrialiberidiscegliere@gmail.com