Lavori ai tronchi fognari, divieti di transito, fermata e sosta in alcune vie cittadine

L‘Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’ Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si possono visionare le seguenti ordinanze:

– N.157 del 17/04/2018 relativa ai lavori di riparazione di un tronco fognario, e quindi viene istituito su via Mascagni, tratto compreso tra via G. Verdi e via Mercadante, il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta e la chiusura al traffico veicolare, dal 18/04/2018 al 20/04/2018, dalle ore 7:00 alle ore 16:00, fatta eccezione per i mezzi dell’impresa esecutrice dei lavori.

– N.158 del 18/04/2018 relativa all’esecuzione della prova di carico e tenuta del tronco fognante all’altezza dei civici 84/86, e quindi viene istituito su via Castromonte, tratto compreso tra via Fabio Filzi e via Rosolino Pilo, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., dal 19/04/2018 sino al 24/04/2018, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

– N.159 del 18/04/2018 relativa all’esecuzione della prova di carico e tenuta della caditoia e tubazione di collegamento al tronco principale, e quindi viene istituito su via Porta La Barra, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., dal 19/04/2018 sino al 24/04/2018, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

– N.160 del 18/04/2018 relativa all’esecuzione della prova di carico e tenuta delle caditoie, e quindi viene istituito su via Bari, tratto compreso tra via Perugia e via Palermo, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., dal 19/04/2018 sino al 24/04/2018, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

– N.161 del 18/04/2018 relativa all’esecuzione della prova di carico e tenuta delle caditoie, e quindi viene istituito su via Sant’Andrea, tratto compreso tra il civico 24 e il civico 32, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., dal 19/04/2018 sino al 24/04/2018, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

– N.162 del 18/04/2018 relativa all’esecuzione della prova di carico e tenuta delle caditoie, e quindi viene istituito su via Napoli, tratto compreso tra via Torino e via Firenze, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., dal 19/04/2018 sino al 24/04/2018, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

– N.163 del 18/04/2018 relativa all’esecuzione della prova di carico e tenuta delle caditoie, e quindi viene istituito su via Montessori, tratto compreso tra piazza Sorelle Agazzi e via Capponi, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta su ambo i lati, a tutti i veicoli, eccetto mezzi della Società Andria-Multiservice S.p.A., dal 19/04/2018 sino al 24/04/2018, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.