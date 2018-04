Aggressione Assistente sociale, Cisl Fp elogia professionalità e sangue freddo della Polizia Locale

Ritorniamo sull'episodio dell'aggressione ai danni del dott. De Robertis, presso gli uffici dei Servizi sociali, per dare spazio a una nota del Delegato territoriale Cisl Fp Guido Manco, il quale ci racconta la storia dal punto di vista degli altri protagonisti: i coraggiosi Agenti della Polizia Locale, che hanno sventato l'azione della donna in tempo.

«Del brutto episodio accaduto presso il Settore delle Politiche Sociali, dove un assistente Sociale è stato aggredito da una cittadina e cosparso di benzina, emerge non solo il rischio in cui si trova a lavorare tutto il personale in servizio presso il Settore, ma anche la professionalità e il sangue freddo che il personale della Polizia Locale in servizio in quel momento ha dimostrato nella circostanza.

Infatti sia la tempestività dell’assistente della P.L. Francesco Patruno che ha subito capito che si stava verificando una situazione di pericolo e sia la professionalità e destrezza del Maresciallo Vincenzo Perrone unitamente alla collega Assistente Daniela Scommegna, hanno sicuramente evitato che il brutto episodio si potesse concretizzare in qualcosa di tragico.

Il Maresciallo Vincenzo Perrone, istruttore di Wingtsun, arte marziale che si basa prevalentemente sulla non aggressione ma che si contraddistingue per rapidità di azione e una capacità di adeguarsi e adattarsi ad ogni situazione, con sangue freddo è riuscito a bloccare la donna e ad evitare che la stessa potesse prendere l’accendino che aveva in un sacchetto a portata di mano e pronto a farlo funzionare per dar fuoco al povero Assistente Sociale colpevole solo di svolgere con passione il proprio dovere nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

La tempestività degli agenti intervenuti e la competenza e padronanza dell’arte marziale del Wingtsun di Vincenzo Perrone hanno consentito di salvare il dr. Giuseppe De Roberts da una diversa e più tragica situazione oltre che a immobilizzare la donna.

Mi auguro che tutto questo non sfugga all’attenzione del Sindaco e dell’Amministrazione tutta, nonchè degli organi burocratici-amministrativi per un riconoscimento tangibile da assegnare al personale della P.L. e in particolare al Maresciallo Vincenzo Perrone, e all’assistente Scommegna Daniela e all’’assistente Francesco Patruno ai quali, intanto, e va il ringraziamento di questa CISL per l’abnegazione dimostrata e l’esempio dato che sicuramente non lascerà indifferenti colleghi e mondo del lavoro in generale».