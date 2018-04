Rappresentanti dell’associazione Onlus “Insieme per l’Africa”sono in partenza per l’Etiopia dove prenderanno parte all’inaugurazione della Scuola Materna, a Dida – Zuai -. Una scuola intitolata alla memoria dell’insegnante Rosa Sgarra.



Domenica 22 Aprile, a tagliare il nastro della scuola materna ci sarà il marito della donna, scomparsa più di un anno fa, il dott. Riccardo Matera, accompagnato dal presidente Emanuele Matropasqua e da alcuni amici della onlus andriese: Massimiliano Troia, sua moglie ed un’altra amica dell’associazione. Tutte persone di cuore che si sono letteralmente innamorate dell’Africa e che hanno sposato appieno la mission dell’associazione: aiutarli a casa loro, senza tralasciare l’accoglienza nelle nostre città. Una cosa non esclude l’altra, ma rafforza l’idea di integrazione e crea quel ponte necessario finalizzato alla pacifica convivenza nel posto di tutti: il Mondo.

La scuola materna sarà pronta ad ospitare i piccoli bambini del villaggio di Dida, nell'Etiopia centrale, situata sulla strada che collega Nairobi a Addis Abeba (la capitale etiope).

Il progetto, nato nel 2017, e portato a termine in tempi record, nell’arco di un anno, è costato 50.000,00 finanziato, come dicevamo, in parte dalla famiglia Matera e in parte dall’associazione con sede ad Andria, in via Bologna e attiva dal lontano 2004. Un ulteriore tassello di questo grande mosaico di progetti che ridisegnano la dignità di un popolo il cui governo lo “vuole” sottomesso e ignorante, purtroppo. La cultura resta l’arma vincente dunque su cui puntare per poter cambiare l’Africa e il suo popolo.

Un viaggio che durerà una settimana in cui, i rappresentanti dell’associazione controlleranno i risultati del progetto e disbrigheranno quanto di loro competenza dal punto di vista burocratico ed amministrativo.

Torneremo nei prossimi giorni a resocontare l’inaugurazione della scuola e avremo modo di parlare dell’accoglienza, questa volta fatta ai nostri connazionali dal popolo etiope.