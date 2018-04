Il giorno di Don Tonino e Papa Francesco. Da vivere in diretta

Il giorno di Don Tonino e Papa Francesco è arrivato. La festa di popolo può cominciare. Molfetta si fa bella e si mette in ghingheri per celebrare il suo papà. E il suo Papa. Suo, oggi come non mai.

Molfetta, e non solo, si mette in ghingheri. Oppure no, mette i suoi panni più sobri e umili, si protende all’ascolto e alla preghiera.

Sono ore speciali. Papa Francesco arriverà intorno alle 10.15 in cala S.Andrea, abbraccerà le oltre 40mila persone arrivate per festeggiarlo. E per festeggiare l’uomo che ancora oggi sente vicino.

Un rapido giro in Papamobile, poi la celebrazione e il saluto alla città.

Noi del Livenetwork vivremo tutto in diretta. Potrete assistere dalla nostra pagina Facebook alla celebrazione di Papa Francesco. Anzi, potrete farlo anche prima, sin dalle 8.30. Vi faremo vedere le immagini del nostro Papa ad Alessano, presso la tomba e le radici di Don Tonino.

Poi ovviamente trasmetteremo ciò che accadrà a Molfetta. E sarà bellissimo. Da pelle d’oca. Se non fosse vero, sarebbe un sogno.