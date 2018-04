Elezioni RSU Comune di Andria: confermati i tre seggi per la Cgil

All’esito delle operazioni di spoglio delle schede per l’elezione dei componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria per il Comune di Andria, questa Organizzazione Sindacale ha ottenuto la conferma dei tre seggi conquistati anche nello scorso mandato.



Sono stati confermati i componenti uscenti RSU Mauro Moschetta e Michele Tragno ed è stata eletta per la prima volta la dott.ssa Eleonora Monaco, che ha sostituito nel ruolo il compianto compagno Emanuele Capurso.

«Ringraziamo doverosamente tutti i compagni iscritti e i colleghi simpatizzanti che hanno voluto accordarci la loro fiducia, conferendoci il mandato a rappresentarli. Mai, come questa volta, - dichiarano i tre neo eletti Rsu - ogni singolo voto è stato determinante per l’ottimo risultato ottenuto e il nostro sentito ringraziamento è rivolto ad ogni elettore CGIL. Determinante e prezioso è stato l’apporto di tutti i compagni in lista risultati non eletti, ai quali si chiede di sostenere l’azione dei componenti RSU eletti con i loro valorosi e competenti contributi, con l’assicurazione che l’attività da espletarsi sarà il frutto di un lavoro collettivo e condiviso, in maniera precipua con la base oltre che con i vertici della stessa Organizzazione Sindacale - concludono Moschetta, Tragno e Monaco -, all’insegna dello spirito di servizio e del ‘Valore Pubblico’ che ogni dipendente comunale esprime».