Impianti termici nella Bat, avvio della campagna informativa

L’Amministrazione Provinciale della BAT ha diffuso una nota, inviata ai Comuni e alle associazioni di categoria, in ordine alle verifiche dello stato di esercizio e manutenzione nonché del rendimento di combustione degli impianti termici posti al servizio di edifici ricadenti nei comuni della Provincia.

Nella nota si ricorda, tra l’altro, che nei mesi scorsi è stato deciso di avviare, per il quadriennio 2016-2019, la campagna informativa relativa alle dette verifiche; di riconfermare per lo stesso quadriennio le tariffe per le attività di accertamento e ispezioni degli impianti termici, tariffe stabilite nella delibera della Giunta Provinciale n. 45 del 30.12.2009; di precisare che le tariffe sono corrisposte dal cittadino per il tramite del manutentore attraverso l’istituzione di un bollino verde virtuale; di stabilire che i soggetti abilitati al rilascio del bollino virtuale dovranno accreditarsi presso la Provincia, secondo le istruzioni dell’Ente, previo possesso dei prescritti requisiti di legge.

Tutti gli ulteriori dettagli di questa attività sono consultabili sul sito ufficiale della Provincia BAT.