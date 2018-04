Cgil Bat, Maurizio Landini in assemblea con i lavoratori del Tac

L’ex segretario generale della Fiom Cgil, ed attuale componente della segretaria della Cgil nazionale, Maurizio Landini, domani 24 aprile, sarà nella Bat, in occasione dell’assemblea generale del sindacato di via Guido Rossa ad Andria.

In mattinata, intanto, Landini terrà due assemblee sindacali in altrettante aziende del Tac, tessile-abbigliamento-calzaturiero, settore che continua a risentire dello stato di crisi derivante dall’assenza di commesse, dalla concorrenza sleale e dal lavoro a basso costo, soprattutto, nel campo del tessile. In questo scenario, però, ci sono aziende che riescono a “tenere” sul mercato grazie, in particolare, alle calzature antinfortunistiche e di sicurezza.

Alle ore 9.30 si terrà il primo incontro con le lavoratrici ed i lavoratori del Consorzio 5 Stelle in via Trani a Barletta, la realtà nata all’indomani della tragedia di via Roma e con la quale la Cgil ha sottoscritto un protocollo contro il “nero” oggetto di rilancio negli ultimi mesi. Successivamente ci sarà un’altra assemblea alla Cofra srl per l’avvio di un percorso di corrette relazioni sindacali con l’azienda. Saranno presenti anche il segretario generale della Cgil Bat, Giuseppe Deleonardis, ed il segretario generale della Filctem Cgil Bat, Pietro Fiorella.