25 Aprile, Il messaggio del Sindaco Giorgino

«Carissimi concittadini,

la tradizionale ricorrenza della Festa della Liberazione, non può e non deve trasformarsi solo in una retorica riproposizione di un evento della nostra storia, ma deve essere interpretata con una nuova e più aggiornata lettura, in particolare dei valori che si svilupparono in quegli anni.

La società e le nostre città, da allora, sono profondamente cambiate, sono cresciute ed evolute con un tessuto sociale diversificato, anche se le nuove forme di disagio e le nuove povertà stanno emergendo sempre più costantemente in forme ed espressioni più diverse.

Oggi la libertà, la nostra libertà, purtroppo, è attaccata da nuovi e diversi nemici.

Gli interessi di parte, l’individualismo a tratti esasperato, l’indifferenza per il bene comune, la mancanza del rispetto delle regole, del senso civico e del rispetto delle istituzioni.

Credere nei valori della libertà oggi, significa credere che è necessario riaffermare i valori per la centralità delle persone e dei legami sociali, della laboriosità, dell’impegno sociale, facendo ognuno il proprio dovere di imprenditore, di lavoratore, di amministratore, senza dare credito a coloro che alimentano quotidianamente solo sfiducia, scetticismo e scoraggiamento.

La nostra città si è affermata ed cresciuta su solide radici e su questa terra i nostri nonni e i nostri padri hanno lottato e lavorato duramente per garantirci un futuro migliore.

Per questo dovremmo essere disposti a tutto per difenderla, non cercando solo di trarne un vantaggio effimero di parte, ma avviando una nuova convergenza impegnandosi per conseguire il bene comune.

Un particolare appello lo rivolgo alle nuove generazioni, perché possano essere promotori di questi atteggiamenti positivi con rinnovata attenzione e consapevolezza».

Programma della manifestazione:

25 Aprile 2018, Parco IV Novembre – Monumento ai Caduti

– ore 10.30: Ritrovo delle Autorità Civili, Militari e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma;

– ore 10.45: Deposizione della corona d’alloro in memoria dei Caduti in guerra;

– a seguire: Santa Messa officiata da Mons. Giovanni Massaro, Vicario Vescovile.

– Conclusione: Allocuzione del Sindaco Avv. Nicola Giorgino