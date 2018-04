RSU nella Bat, l’analisi del voto della Fp Cgil: «Passiamo da 36 a 44 eletti, 3 nel MiBACT»

«La Funzione Pubblica CGIL BAT è risultata essere il primo sindacato nelle Funzioni Centrali con il 26,34% dei consensi ed primo sindacato nelle Funzioni Locali con il 28,10% mentre nel comparto sanità, è il primo sindacato confederale con il 18.10% rispetto alla Cisl, attestata al 10.56% ed alla Uil al 10.34%. In termini di seggi o componenti RSU eletti, siamo passati dai 36 del 2015 ai 44 del 2018, di cui 3 eletti nel MiBACT». Così inizia il commento alla recente tornata elettorale delle RSU nella Bat di Luigi Marzano, segretario generale Funzione Pubblica CGIL Barletta Andria Trani.

«Le recenti elezioni RSU riconfermano la grande affermazione del sindacato confederale e la Funzione pubblica CGIL quale sindacato più rappresentativo nonostante un contesto difficile, soprattutto in sanità e non solo, a causa di una campagna elettorale condotta dal sindacalismo autonomo e corporativo caratterizzata da insulti, diffamazioni, fake news e quant’altro.

Le lavoratrici ed i lavoratori del pubblico impiego hanno premiato la nostra organizzazione, non solo sul nostro territorio ma anche a livello nazionale e regionale siamo il primo sindacato. La coerenza, la forza e le azioni messe in campo unitariamente con Cisl e Uil, durante la fase dei rinnovi dei contratti pubblici, dopo circa 9 anni di blocco della contrattazione nazionale hanno garantito il raggiungimento di un elevato consenso tra i lavoratori e le lavoratrici del pubblico impiego. L’affluenza al voto ha, inoltre, confermato la straordinaria e notevole partecipazione dei lavoratori pubblici alle scelte dei propri rappresentanti sindacali ed alla vita democratica del Paese. In molti luoghi di lavoro, sede RSU nella BAT, si è raggiunti in termini di partecipazione al voto oltre il 90% (Agenzia delle Entrate, Inps, Caserma dell’Esercito, Prefettura, Casa Circondariale di Trani, Comune di Andria e Trinitapoli...) sino a raggiungere il 100% al Comune di Margherita di Savoia. Il dato complessivo di partecipazione al voto nel territorio provinciale è stato del 89.56%.

Nello specifico delle singole realtà, abbiamo registrato un dato storico presso il Comune di Bisceglie e di Spinazzola, sia in termini di consenso che di seggi ottenuti, un eccellente risultato presso la Caserma dell’Esercito a Barletta con l'80% dei consensi, presso la Casa Circondariale a Trani con il 65% dei consensi, presso la Procura della Repubblica con il 50%, presso l'Archivio Notarile a Trani con il 100% dei consensi, presso la sede del Tribunale di Trani (comprensivo dell’Ufficio del Giudice di Pace e ufficio notifiche e proteste) con il 38% dei consensi, così come presso la Provincia, ove con la nomina del terzo delegato RSU CGIL,il risultato è stato straordinario rispetto alle difficoltà nel processo di riorganizzazione dell’Ente

Abbiamo confermato i seggi precedenti in tutti i Comuni della Provincia ed in particolare ad Andria oltre, a rafforzare la nostra presenza al Comune di Barletta; all’Agenzia delle Entrate, Inps, Comune di Trinitapoli, Margherita di Savoia, Canosa, Minervino, San Ferdinando di Puglia abbiamo confermato i seggi ed eletto per la prima volta un componente Rsu donna presso l’INAIL di Barletta. Alla Asl Bt abbiamo confermato i sette seggi eleggendo ben 4 donne su 7 Rsu.

Riteniamo di essere soddisfatti per l’impegno ed il risultato raggiunto da tutti i candidati nelle nostre liste e ci sembra doveroso ringraziare tutte e tutti coloro che hanno condiviso le azioni messe in atto e la linea di azione assunta dalla FP CGIL.

Tale forte consenso ci impegna a proseguire il lavoro intrapreso nel segno della responsabilitàverso i lavoratori e la collettività eda perseguire con forza il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro riprendendo quel ruolo di attori della Contrattazione Decentrata Aziendale e Territoriale che è proprio della RSU per affermare sempre più i diritti nel mondo del lavoro pubblico, quale valore al servizio dei cittadini».