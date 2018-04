Lunedì scorso avevamo pubblicato un articolo in cui annunciavamo la "brutta fine" della Fiera d'Aprile, una manifestazione che in passato ha attirato tanti visitatori ad Andria e che di Andria era un fiore all'occhiello...fino ai tempi recenti. Avevamo anche ipotizzato l'epilogo di questa settimana, che puntualmente si è verificato.

Questa mattina, infatti, a poche ore dall'inizio dagli eventi, si è tenuta la conferenza stampa a Palazzo di città, in cui sono state ammesse alcune pecche, tra cui il notevole ritardo nella presentazione.

Un difetto di comunicazione che il Sindaco Giorgino e l’assessore Luigi Del Giudice hanno ammesso e di cui si scusano con la cittadinanza, dichiarando al tempo stesso che la realizzazione della Fiera d’Aprile non è mai stata messa in discussione. L'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo hanno reso la macchina burocratica e amministrativa particolarmente complessa in questo periodo ed hanno inficiato l'espletamento degli adempimenti. «La coincidenza della Fiera in questo periodo ha rappresentato un handicap, dunque, dal punto di vista temporale e se ci sono stati degli errori dal punto di vista comunicativo ce ne assumiamo la responsabilità», ha commentato il Sindaco Giorgino.

Un costo totale che non supera un decimo del budget speso negli anni precedenti e che dunque, a detta nostra, giustificherebbe una risicata programmazione di eventi, anche non strettamente legati con la tradizione di Francesco II Del Balzo.

Detto questo, ci piace ipotizzare che la 581^ edizione della "Classica di Primavera" sia un trampolino di rilancio di uno dei "fiori all'occhiello", come abbiamo già detto, della città di Andria.

A questo link il programma completo degli eventi.