Madonna del Buon Consiglio, la comunità di Sant'Agostino in festa

La parrocchia S. Agostino unitamente alla cooperativa sociale S. Agostino si è preparata spiritualmente, mediante la Santa Messa e momenti di preghiera tenutisi nel corso dei giorni nei luoghi del quartiere dinnanzi al quadro della Madonna, a vivere la tradizionale festa della Madonna del Buon Consiglio che si concluderà domenica 29 Aprile con la Festa esterna. Dopo la celebrazione eucaristica ufficiata alle ore 18.30 muoverà la processione per le vie della parrocchia che seguirà tale itinerario: Chiesa di Sant’Agostino, Porta la Barra, Via Orsini, Via Diaz, Via Castromonte, , Via S. Sebastiano, Via Toti, Via Cadorna, Via Filzi, Via N. Sauro,Via Castromonte, Via Orsini, P.zza Ruggero Settimo, Via Iannuzzi, Via Carafa, Via Belvedere, Via Gelso, P.zza S. Ciriaco, Via Abignente da Sarno, Porta Santa, Arco Marchese, Via De Excelsis, Via F. Giugno, Chiesa Sant’Agostino.

«Più volte nel nostro programma pastorale ci siamo ripetuti che è importante da cristiani, come chiesa, come comunità, ripartire da Dio dalla radice della nostra fede, dall’intima relazione con lui, dall’ascolto della Parola che ci metta sempre in discussione, da un legame con il Signore che si fa anche coraggio e testimonianza.

Nel folto delle nostre scelte quando percepiamo che i nostri passi ma anche i nostri pensieri sono limitati e quindi sentiamo tutta la difficoltà di saper scegliere per il bene nostro, per una giustizia e per una carità che sappiano sempre essere allargate ai bisogni di tutti, è proprio in queste scelte che sentiamo il bisogno di chiedere il dono del Consiglio allo Spirito Santo – conclude Don Vito Gaudioso, parroco di S. Agostino – e allora questo bel titolo che ci è stato consegnato dalla tradizione che veneriamo in parrocchia della Vergine Maria come Madre del buon Consiglio per questo la invochiamo come madre del Buon Consiglio nelle nostre scelte, nelle nostre giornate, nei nostri cammini di fede, come protettrice della nostra cara comunità di S. Agostino».

Un momento di festa comunitario e di aggregazione in piazza S. Agostino tra balli e buon cibo seguirà la celebrazione eucaristica. A concludere la serata il gruppo musicale “I murgensis”. Verrà allestito uno stand enogastronomico dove sarà possibile gustare i tradizionali piatti locali e i prodotti biologici preparati dalla Cooperativa Sociale S. Agostino.

Nella giornata di domenica 29 Aprile saranno montati i gonfiabili per i bambini da 6 a 11 anni che potranno vivere un momento comunitario di festa, giochi e divertimento dalle 11.30-12.30, dalle 20.30-22,30