Da oggi e fino a domenica il centro storico sarà chiuso al traffico

L’Ufficio Stampa della Città di Andria informa che sull’ Albo Pretorio – Ordinanza Dirigenziale, si possono visionare le seguenti ordinanze:

– N.169 del 26/04/2018 relativa all’installazione di bancarelle nei posteggi assegnati ai venditori autorizzati, i quali potranno accedere con i loro veicoli sulle vie interessate per effettuare le operazioni di carico e scarico, e quindi viene istituito nei giorni 27-28 e 29 aprile 2018, in occasione della Fiera d’Aprile, il divieto di transito e il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su via Porta Castello, Corso Cavour, tratto compreso tra Viale Roma e Viale Venezia Giulia e via Martiri di Cefalonia, eccetto veicoli di Soccorso e delle Forze dell’Ordine.

– N.170 del 26/04/2018 relativa allo svolgimento delle manifestazioni inserite nel programma della Fiera d’Aprile, e quindi viene istituito nei giorni 27-28 e 29 aprile 2018, dalle ore 17:00 alle ore 24:00, la chiusura al traffico veicolare su tutte le strade interne all’anello viario del CENTRO STORICO, eccetto residenti e il divieto di fermata e sosta dei veicoli.