Emiliano: «Avviato processo partecipato con associazioni per il prossimo bando»

Il Presidente Michele Emiliano ha tenuto ieri un incontro con le Direzioni Generali delle sei ASL pugliesi e con i rappresentanti di tutte le principali Associazioni per la disabilità di rilievo regionale, per verificare lo stato di attuazione delle procedure relative agli Assegni di cura. Il presidente ha preso atto che gli impegni assunti congiuntamente al sistema delle ASL a metà marzo sono stati mantenuti, tanto che già al 23 aprile le ASL BT e BR avevano pressoché completato le valutazioni sanitarie indispensabili per l’ammissione a beneficio e portato a buon punto anche le erogazioni degli arretrati e delle mensilità ancora da riconoscere a ciascuna famiglia beneficiaria. Le altre ASL hanno completato la valutazione sanitaria degli utenti storici e stanno completando le valutazioni sanitarie di tutti i nuovi pazienti, per accertarne l’effettiva condizione di gravissima non autosufficienza.



Sulla base del lavoro fin qui svolto, su 9250 domande, sono circa 1600 le domande di cui completare l’istruttoria: in particolare per i 3.117 utenti noti, a valutazione completata la incidenza degli ammissibili a beneficio è di poco inferiore al 75% delle domande, mentre per i 6132 utenti non già in carico ai servizi delle ASL la tendenza è ad una incidenza di domande ammissibili vicina al 47%.

Sono circa 2000, sui 4300 richiedenti già ammessi a beneficio, coloro che hanno già ricevuto le liquidazioni spettanti e per tutti gli altri si è prossimi all’avvio delle liquidazioni entro la prossima settimana.

Il monitoraggio delle domande e del lavoro delle ASL continua per verificare le modalità di copertura dei maggiori fabbisogni di cui alcune ASL potrebbero aver bisogno per completare l’ammissione a beneficio, e in tal senso la Regione Puglia è in procinto di erogare alle ASL ulteriori 20 milioni di euro, aggiuntivi ai 12 milioni già stanziati dalla Regione e ai 18 milioni stanziati dallo Stato.

«Abbiamo mantenuto l’impegno con le associazioni e le famiglie - dichiara il presidente Emiliano - adesso con loro inizia un percorso partecipato per la scrittura del prossimo bando. Potremo così gestire in maniera condivisa le criticità sorte con le nuove norme nazionali in materia. Ricordo infatti che lo Stato non garantisce copertura economica per tutti gli aventi diritto. Stiamo facendo fronte, come Regione Puglia, a questa situazione con un finanziamento straordinario, per il futuro avremo bisogno di condividere le scelte su criteri e procedure con le associazioni. Ringrazio tutti, associazioni, direttori Asl, uffici welfare per la sinergia che si è creata nel gestire una situazione complessa su un tema delicatissimo per migliaia di famiglie. Questo è lo spirito con cui andremo avanti nel nostro lavoro dei prossimi anni.