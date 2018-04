Tra un mese varcherà i confini nazionali e sarà protagonista nelle cucine de "Le chalet d'Adrien" in Svizzera, un rinomato ristorante all'interno di un complesso turistico 5 stelle lusso: abbiamo avuto l'occasione di gustare un caffè in compagnia di Sebastiano Lombardi, lo chef andriese che porterà con sé in questa nuova esperienza professionale i prodotti di Andria ma soprattutto le nostre tradizioni.

Ci sono chef che sono rimasti sul territorio e che promuovono la nostra terra direttamente dalla Puglia: ma la promozione, lo sappiamo benissimo, la si fa anche esportando i nostri prodotti oltre le Alpi e in generale oltre i confini italiani. É il caso appunto di Sebastiano Lombardi che porterà con sé, come abbiamo detto, nella valigia i prodotti che lui personalmente ama di più cucinare, dai formaggi, essendo figlio di casaro, all'olio extravergine d'oliva andriese, fondamentale per ogni sua preparazione.

Timido e piuttosto discreto, Sebastiano si trova decisamente più a suo agio nelle cucine che dietro lo schermo, e ai programmi enogastronomici che promuovono in tutte le salse l'arte culinaria preferisce l'esperienza, gli odori e i sapori che si respirano professionalmente e umanamente all'interno delle cucine dei ristoranti.

«Ho accettato con entusiasmo l'opportunità che mi è stata offerta, che oltretutto è una valida occasione per la mia crescita professionale» commenta Sebastiano Lombardi riferendosi al ristorante "Le chalet d'Adrien", che si aggiunge alla lunga lista di successi collezionati nella carriera, durante la quale ha avuto l'opportunità di lavorare al fianco di chef del calibro di Carlo Persia, Giorgio Pini, Antonio Guida e Nino Di Costanzo in alcuni tra i migliori ristoranti italiani, di fare stage presso "El Celler de Can Roca" a Girona, ristorante con 3 stelle Michelin, giudicato tra i migliori al mondo. Nel 2010, Sebastiano Lombardi diventa Chef del ristorante Cielo del Relais La Sommità di Ostuni, ottenendo nel novembre 2011 l’ambito riconoscimento della Stella Michelin: così accade anche nel 2015, quando lo chef prende le redini del ristorante Il Pellicano di Porto Ercole, enclave gourmet del leggendario e omonimo hotel 5 stelle lusso, confermando la sua fama.

Disciplina e rispetto delle materie prime sono capisaldi fondamentali del suo modo di intendere la cucina: infatti, tra i punti di debolezza dei ristoratori pugliesi, lo chef tiene a precisare che talvolta non c'è adeguato rispetto per i prodotti, appunto, che dovrebbero essere invece supportati da una valida professionalità e quindi da una valida capacità di poterli portare a tavola.

Il suo piatto preferito quando è a casa assieme alla moglie e alle sue due figlie? Adora mangiare una fetta di pane leggermente abbrustolito con pomodoro, mozzarella e basilico: e come dargli torto?

Nel video l'intervista allo chef stellato.