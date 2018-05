“Una Mamma per amica", a Palazzo di Città un'ambasciatrice Onu per parlare di maternità nel mondo

In occasione della Festa della Mamma, si svolgerà il 4 maggio, alle ore 18.30, a Palazzo di Città, l’evento “una Mamma per amica”, patrocinato dal Comune di Andria.

All’evento interverrà la dott.ssa Alessandra Rossi Francavilla, funzionario ONU, esperto in procedure elettorali, che come Ambasciatrice di pace dell’ ONU, si è sempre battuta per l’affermazione e la tutela dei diritti umani e quindi anche delle donne, in quella parte del mondo dove sono ancora violati.

Invitata dall’associazione “Amiche per le Amiche”, la dott.ssa Francavilla parlerà delle “mamme” nel mondo, del loro rapporto con i figli e di come riescono a conciliare vita e lavoro.