1° maggio, vietata vendita bevande in vetro e lattina su Piazza Vittorio Emanuele II

Con propria ordinanza n°168 del 26/04/2018, il Sindaco ha deciso, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità, anche su sollecitazione del Comando di Polizia Municipale e del Commissariato di P.S., il divieto agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro, la vendita per asporto di bevande di qualsiasi contenuto alcolico, nonché la vendita per asporto di qualunque genere di bevanda in contenitore di vetro o lattina, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno del 01/05/2018, presso Piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Catuma).

Le violazioni di quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro, fatta salva l’applicazione/comminazione di altre sanzioni anche penali ove contemplate da ulteriori norme vigenti in materia.