Appuntamento stamane davanti alla Camera del lavoro, in piazza G. Di Vittorio da cui è partito il corteo per alcune vie del centro sino ad arrivare in piazza Catuma dove si è tenuto il comizio conclusivo con gli interventi del segretario generale della Cgil Bat, Giuseppe Deleonardis, e del segretario nazionale della Cgil, Giuseppe Massafra.

Oltre 30 mila sono stati nel 2017 gli infortuni sul lavoro in Puglia e purtroppo il trend è in aumento nel 2018. Il corteo a cui hanno preso parte le sigle sindacali è stato voluto per mantenere alta l'attenzione sul tema delle morti bianche e quindi sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro compromessi, come sempre, da una serie di violazioni.



Giuseppe Deleonardis, segretario generale Cgil Bat: «Un tema importante, oltre a quello della precarietà della sicurezza, è la forte presenza del lavoro nero e grigio. Dalle ispezioni effettuate nella BAT in tutto il 2017, siamo in presenza di oltre il 62% di violazioni e inadempienze in tutti i settori produttivi con punte alte di circa il 70% nell'edilizia e con un lavoro nero attestato sui dati richiamati di circa l'80%. Una situazione che fotografa una condizione di lavoro fatta di precarietà ed evasioni che richiede uno scatto di iniziative per il contrasto non solo del mondo del lavoro ma anche delle amministrazioni pubbliche dei partiti e dei movimenti, agendo sugli appalti e sulle clausole contrattuali per porre al centro il tema della qualità del lavoro e la qualità dei diritti. Su questi temi che riteniamo siano propedeutici a una cultura della legalità nel territorio e di una qualità dello sviluppo, riteniamo che tutti i soggetti pubblici, parti sociali, partiti e associazioni siano impegnati per invertire il corso negativo della storia».

Giuseppe Massafra, segretario nazionale Cgil: «Numeri che parlano di una strage, nel nostro Paese. Solo dall'inizio dell'anno sono 212 coloro che hanno subito un infortunio sul posto di lavoro. Cifre inaccettabili per un Paese che vuole traguardare un'idea di sviluppo. Per questo il 1° maggio 2018 è dedicato a questo tema che è centrale per dare il vero valore al lavoro».



A partire dalle ore 17.00, i protagonisti in piazza Catuma saranno i giovani grazie alla ricerca svolta dagli studenti del liceo scientifico “Nuzzi” e dall’istituto “Lotti - Umberto I” di Andria su “Di Vittorio e Andria”, curata dalla Fondazione “Di Vittorio” in collaborazione con l’Ipsaic. Lo studio, in particolare, verte sul contributo dato per la costruzione della carta costituzionale del nostro Paese e la lotta contro l’analfabetismo e sul piano per il lavoro fatta da “Peppino”. Questo anche al fine di ricostruire una verità storica su quello che è stato il ruolo svolto dal movimento operaio e bracciantile nella nostra provincia, e ad Andria in particolare, in una fase delicata di ricostruzione del Paese e di scontro politico e sociale subito dopo la costruzione della Repubblica.



Dalle 19.00 in poi spazio alla musica con il “concertone”, sul palco del Primo Maggio si alterneranno la Billi Band, i Sottosuono, Papaceccio, i Tammurria e Gerardo Tango.