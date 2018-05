Si terrà giovedì, 3 maggio 2018 presso l’Opera diocesana “Giovanni Poalo II”, via Bottego 36 – Andria, dalle ore 18 alle 21.30 il 9° Convegno diocesano per animatori e operatori Caritas e volontari delle organizzazioni caritative presenti in Diocesi.



Dopo diversi anni di assenza quest’anno vogliamo ripartire con la consapevolezza che solo ancorati al “Centro” può scaturire non solo una buona organizzazione, ma anche una lodevole testimonianza di Chiesa a favore degli esclusi ed emarginati.

Il tema di quest’anno prende spunto dalle indicazioni del nostro vescovo Luigi che ripropone a livello locale l’attenzione ai giovani, arricchito dal report di Caritas Italiana “Futuro anteriore”: “Una comunità al passo dei Giovani”. Papa Francesco ci ha voluto ricordare che “i giovani desiderano essere parte attiva dei processi di cambiamento”. A loro ha dedicato il prossimo sinodo dei vescovi. Oggi riconosciamo come i giovani si muovono tra due poli: da un lato abbiamo giovani segnati dalla povertà (il nuovo volto della povertà), dall’altro rappresentano una risorsa, una forza, una energia che non può essere trascurata e soffocata.

Il programma sarà così articolato:

- In ascolto delle voci dei giovani (Anno di Volontariato Sociale, Progetto Policoro)

- Relazione della prof. Serena Quarta, sociologa, Caritas Lecce “Declinare la condizione giovanile”

- focus sul lavoro

- Condivisione del progetto “Come sale della Terra” della Caritas di Bari

- Conclusioni

Nei giorni precedenti, in collaborazione con l’Azione Cattolica diocesana, si sono realizzati dei focus group sul tema con i giovani delle vostre comunità parrocchiali.