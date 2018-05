Il Dirigente di P.S. Leonida Marseglia promosso Capo di Gabinetto della Questura di Bari

Aveva preso ufficialmente servizio a partire dal 1 dicembre 2017 il dott. Leonida Marseglia, il nuovo dirigente del commissariato della Polizia di Stato di Andria: dopo soli 5 mesi, il dott. Marseglia lascerà Andria per una promozione importante, quella a Capo di Gabinetto della Questura di Bari.

Temporaneamente il dirigente ricoprirà entrambi gli incarichi, con un parziale passaggio di consegne già avvenuto con il suo vice, il vice Questore dott. Gerando Di Nunno.

Laureatosi in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma, il Dr. Marseglia ha frequentato l'Istituto Superiore di Polizia a Roma per quattro anni per assumere quindi il suo primo incarico nel 1989 quale Vice Dirigente del Commissariato di Bovolino (RC). Dal 1992 al 1996 è stato Dirigente del Nucleo Prevenzione Crimine a Taranto e nel 1996 si è insediato nella Questura cittadina quale funzionario addetto alla Divisione Anticrimine prima e alla Divisione Amministrativa l'anno successivo.



Dal 1998 al 2005 ha diretto, sempre a Taranto, la Sezione Omicidi e Criminalità Organizzata della Squadra Mobile e dal 2005 al 2007 l'Ufficio Prevenzione e Soccorso Pubblico.

Dal 2007 al 2010 è stato Dirigente del Commissariato di Martina Franca (Ta). Dal 2010 al 2015 è stato Direttore del Nucleo Operativo del Lazio a Roma prima di approdare alla Questura di Brescia, da dove proveniva lo scorso inverno.

Al dott. Marseglia e al dott. Di Nunno gli auguri di buon lavoro da parte della redazione di AndriaLive.