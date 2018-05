Progetto ISAAC sui temi del biogas e del biometano, domani la presentazione pubblica dei risultati

Venerdì 4 maggio 2018, alle ore 10.30, presso la sala Giunta del Palazzo di Città, si terrà una conferenza stampa per presentare le osservazioni che la giuria dei cittadini del Comune di Andria ha elaborato, dopo aver approfondito i temi del biogas e del biometano, affinché nel territorio della Bat si sviluppino progetti per il trattamento dei rifiuti che siano attenti alle istanze dei cittadini e alle necessità del territorio.

Le attività della giuria si sono svolte nell'ambito di ISAAC, Increasing Social Awareness and Acceptance of biogasand biomethane, un progetto che, a partire dal nome, si propone di aumentare la consapevolezza e l’accettazione sociale sul biogas e sul biometano, contrastando le barriere non tecnologiche che rappresentano dei limiti alla sua diffusione. Prodotto dalla raffinazione del biogas, il biometano è un combustibile ecologico rinnovabile generato dai rifiuti organici e in grado di apportare impatti significativi sull’ambiente, come un’accentuata riduzione dei gas serra. Il basso impatto ambientale e il risparmio di risorse energetiche, rispetto ai tradizionali carburanti, sono i principali vantaggi derivanti dalla sua produzione, in funzione di una maggiore sostenibilità ambientale e dello sviluppo di una green economy nel nostro paese.

Interverranno il Sindaco, avv. Nicola Giorgino, l'assessore all'Ambiente, avv. Michele Lopetuso, Alessia Maso, Coordinatrice del processo di partecipazione, un rappresentante della Giuria dei cittadini andriesi e Francesco Tarantini, Presidente di Legambiente Puglia.