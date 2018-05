​“O-maggio all'ambiente”: 4 domeniche ecologiche nel mese in corso

Come in passato, il Settore Ambiente ha organizzato le domeniche ecologiche per i giorni 6, 13, 20 e 27 maggio. La rassegna si chiama “O-maggio all'ambiente” e prevede la chiusura al traffico veicolare nell'area che va da corso Cavour, angolo viale Venezia Giulia fino a corso Cavour angolo viale Roma, oltre alle isole pedonali già attive, ovvero viale Crispi, via Regina Margherita e tratto finale di Corso Cavour.



Nel corso delle 4 Domeniche Ecologiche si terranno manifestazioni sportive, ricreative e sociali. Tra le altre, il 6 maggio, una esibizione degli allievi del Circolo Tennis di Andria, il 13 maggio Bimbinbici, il 20 maggio sarà poi una domenica particolare, una “Domenica a quattro zampe”, come proposto dall'associazione “ideAzione”, iniziativa che si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'attenzione dei cittadini alla delicata attività dei cani e dei loro conduttori impegnati nei servizi di polizia. Nella mattinata alle ore 9:00 registrazione, alle ore 10:30 prima dimostrazione Unità Cinofile, alle ore 11:30 esibizione Scuole di Addestramento, alle ore 12:30 premiazione e consegna gadget. Il 20 maggio si terrà anche una maratona/percorso blu organizzata dalla Cooperativa Villa Gaia per sensibilizzare ai temi dell'autismo e raccogliere fondi per l'estate dei bambini e ragazzi autistici.

La partenza sarà alle ore 8:30 da Largo Torneo con un percorso di 100 meri per i bambini autistici; di 3,2 km. per famiglie e adulti ed infine di 10,2 km.per i maratoneti amatori.

«Anche quest'anno - spiega l'assessore all'Ambiente e allo Sport, avv. Michele Lopetuso - l'Amministrazione ha organizzato le Domeniche Ecologiche con l'obiettivo di fare altri passi avanti verso forme di mobilità alternative, a piedi o in bicicletta, per affrancare la città, il più possibile, dall'uso delle autovetture».