Problemi nella raccolta dei rifiuti, la frazione umida "giace" nei bidoncini per le strade

Si moltiplicano le segnalazioni della mancata raccolta dei rifiuti, in particolare dell'umido, nella nostra città: in alcune zone, oltretutto, dopo il giorno di festa del 1° maggio che ha fatto "saltare" la prima raccolta settimanale, anche oggi i bidoni sono rimasti pieni.

Abbiamo chiesto spiegazioni alla ditta che gestisce il servizio: dalla Sangalli fanno sapere che nei prossimi giorni potrebbero verificarsi alcuni disagi legati agli impianti di smaltimento che sono gestiti direttamente dall’Aro. Sarebbe dunque l'Aro a non riuscire più ad accettare i rifiuti, che quindi vengono lasciati fuori dai portoni dei cittadini.

Alcuni hanno deciso di lasciare direttamente fuori bidoni o bidoncini, altri se li sono riportati in casa: in ogni caso, l'invito ai cittadini è a non abbandonare i rifiuti in giro per le campagne o alle periferie della città.