Doppio appuntamento con il Calcit di Andria: si inizia oggi con la festa del tesseramento

Il Calcit di Andria si prepara ad un doppio appuntamento.

La storica associazione andriese, che spegnerà 35 candeline il prossimo anno, festeggerà stasera il nuovo anno sociale, che ha già visto più che raddoppiare i soci iscritti. Oggi, 4 maggio, il Calcit riunirà i suoi soci per un momento di preghiera alle ore 19:00 alla Chiesa di S. Giuseppe Artigiano, per la messa officiata dal Vescovo di Andria, monsignor Luigi Mansi. A seguire, spazio alla consegna delle nuove tessere ai soci, unita ad un piccolo regalo che il Calcit farà a coloro che hanno deciso di rinnovare l’impegno in favore dei nostri concittadini che vivono la malattia con dignità e forza d’animo.

Inoltre, il 13 maggio il Calcit sarà presente in più punti di incontro nella città di Andria per la consueta iniziativa in concomitanza con la Festa della Mamma. Come da tradizione, a fronte di un piccolo contributo economico, coloro che vorranno dare un sostegno ai tanti malati oncologici andriesi potranno acquistare le piantine fiorite del Calcit. Ai punti di incontro, l’associazione illustrerà ai cittadini le proprie iniziative in vista dell’estate, che si preannunciano significative.