“Invitati per Servire” a scuola da Martin Luther King. I have a dream

"Mio nonno aveva un sogno, che i suoi quattro figli non fossero giudicati per il colore della loro pelle ma per il loro carattere. Io ho un sogno che questo sia un mondo senza armi. Spargete la voce che avete sentito, in tutto il paese, noi saremo una grande generazione" (Yolanda Renee King, 24 marzo 2018).

“Invitati per servire” alla scuola di Martin Luther King. Nel 50° della sua tragica morte è il suo sogno a guidare i giovani che per l’anno 2018-19, sceglieranno di vivere in maniera diversa il proprio tempo. Per l’undicesimo anno consecutivo, la Caritas diocesana di Andria, rivolge il suo invito ai giovani fra i 16 e i 25 anni, di Andria, Canosa di Puglia e Minervino Murge, offrendo spazi per riflettere e crescere e sperimentarsi nel servizio ai deboli, agli ultimi, agli esclusi. L’esperienza è aperta anche a giovani di cittadinanza o di origine non italiana.

È un progetto della Caritas diocesana di Andria per la promozione del volontariato tra i giovani per promuovere una cultura della solidarietà, della cittadinanza attiva e della legalità, e orientare i giovani verso scelte più impegnative e continuative di servizio attraverso la formazione, la promozione e sensibilizzazione, la vita comunitaria e il servizio.

L’invito è a lasciarsi avvolgere da un’altra bellezza!

Ancora protagoniste “le periferie”: minori e adulti in situazione di disagio, disabili e anziani.

Il servizio sarà volontario e gratuito. Ai ragazzi saranno concessi bonus come: gadget, libri, crediti formativi per le Scuole Medie Superiori (eventuali tirocini formativi con le Università).

L’AVS è propedeutico al Servizio Civile Nazionale.

Una prima novità di quest’anno sono i due incontri di promozione che si terranno Giovedì 10 maggio dalle ore 19 alle 21 presso la Bottega del Commercio equo e solidale Filomondo in Via Bologna, 113 e Venerdì 11 maggio, sempre dalle 19 alle 21, presso il forno di comunità S. Agostino in Via Orsini, 136. L’accesso è libero e ci saranno formatori Caritas insieme ai ragazzi dell’AVS per proporre il progetto insieme alla degustazione di alcuni prodotti che provengono dai Sud del Mondo oppure dalle nostre campagne.

Per informazioni rivolgersi a Francesca Zicolella: cell. 320.0232818, francescazicolella@gmail.com

Le adesioni vanno inviate via mail (andriacaritas@libero.it) o SMS (328.4517674) inserendo nome, cognome, data di nascita, indirizzo, mail, scuola e anno frequentato