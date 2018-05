Rudere di via Quinto Ennio, un monumento alle promesse rimaste tali

Era il 2013 quando l’amministrazione comunale annunciò l’approvazione in Giunta del progetto preliminare, redatto dal settore lavori pubblici, riguardante la demolizione del rudere di Via Quinto Ennio, propedeutico all'apertura della viabilità dell'incrocio con via Trani e via Quinto Ennio.

Tale progetto prevedeva la demolizione del fabbricato con la retrostante muratura in tufo e la rimozione di una parte della pavimentazione stradale esistente circostante l'area di sedime rinveniente dalla demolizione, al fine di raccordare il nuovo manto stradale alle quote stradali esistenti e/o rinvenienti, con il completamento e il risanamento con cordoni in pietra calcarea e pavimento in pietrini di cemento aventi le stesse caratteristiche degli esistenti, con l’aggiunta alla esistente caditoia, di altre tre, al fine di migliorare e potenziare il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Da allora, non si è avuta più nessuna notizia e non è possibile nemmeno recuperarla dal sito www.andriacambia.it, dato il mancato rinnovo del dominio dello stesso, forse dovuto al convincimento del mancato cambiamento.

Nel mentre, cittadini e residenti continuano a vivere disagi e nel degrado di una situazione che si trascina da decenni e che, nelle parole, avrebbe trovato soluzione 5 anni fa.

Quanto altro tempo bisognerà attendere affinché si risolva tale annosa situazione?