Appesi al melo: cade anche il Nobel

Da quando un giorno d’estate (presumo, considerato che erano nudi) Adamo ed Eva decisero di mangiarsi la mela (avevano frainteso: è vero che una mela al giorno toglie il medico di torno, ma non il becchino) l’uomo ha mutato per sempre il suo codice genetico: fatto il pupazzo Dio soffiò il suo Spirito destinandolo alla felicità eterna, si trovò da quel momento a dover lottare per conquistare ciò che per lui doveva essere naturale. Tutte le persone da allora nascono bacate e per diventare uomini devono lottare ogni giorno contro la tentazione, pregando Dio di non farci cadere in essa perché da soli è improbabile che ce la facciamo.



Da allora la cronaca ci racconta che ogni tanto appaiono sulla terra uomini “duri e puri”, quasi che fossero inattaccabili dalla carie. Ma gli angeli sterminatori sono evocati per la fine del mondo e oggi, per quanto ce la mettiamo tutta, non siamo a quel punto. Infatti la Storia ci racconta qualcosa di diverso facendoci scoprire che alcuni di questi eroi sono stati nel loro tempo criminali assassini, approfittatori geniali, che persino Robespierre si vide notificare la condanna alla ghigliottina da uno più rivoluzionario di lui. Hai voglia a raccontare che il sud è stato impoverito da Garibaldi e Vittorio Emanuele (tutti e tre o quattro), perché all’epoca dell’Unità d’Italia il sud era ricco e il nord era povero, noi ci teniamo ancora le piazze a loro intitolate. Hai voglia a fare il moralista. C’è sempre una iena a far cadere la foglia di fico. Poi ci sono i moralisti allo sbaraglio, quelli che pensano che il popolo si beva di tutto: allora se chiedi tu una poltroncina sei attaccato al potere, poi scopri che le vogliono tutte per loro, altrimenti ti darebbero almeno uno strapuntino per controllare l’attuazione dell’accordo.

Ero restio a pubblicare queste riflessioni quando in piena notte mi giunge la notizia che persino il Nobel tanto nobile non era. Certo alcuni sintomi si avvertivano anche da quelle parti: il premio a Obama prima che starnutisse (immagino cosa daranno a Trump se fa la pace con la Corea del nord!) e niente a papa Francesco che bloccò la guerra in medio oriente, ecc. Un giorno un poeta andriese che vive fuori mi raccontò di aver partecipato a un concorso di poesia e mentre la giuria era riunita fu avvicinato da un organizzatore che gli disse: abbiamo pensato a te per la vittoria, però il premio (in denaro) lo devi lasciare a noi, tu ti prendi la pergamena che ti potrai giocare altrove.

Il buon Dio per compensare la fatica che dobbiamo fare per essere “uomini” ci fa campare abbastanza per capire come funziona il mondo. La caduta del Nobel o della foglia di fico sono segnali epocali che fanno anche bene: siamo tutti uguali, impastati di virtù e di difetti, solo l’educazione riesce a renderci sopportabili. Solo quando ci sentiamo tutti uomini si può ragionare. Quando iniziò il comunismo di Berlinguer aveva un vizietto alla base: la superiorità morale del PCI. Durò un paio di anni e lo stesso Berlinguer capì che se voleva portare al governo i lavoratori doveva approcciarsi al “compromesso” (che chiamarono storico solo per darsi un contegno): Moro tese la mano a Berlinguer e a custodire il “patto” ci misero Andreotti, il massimo della contrarietà comunista. Quando la DC veleggiava intorno al 35% i suoi dirigenti si resero conto che per fare il 51% dovevano togliersi il cappello e tendere la mano. A suggello dell’intesa ci misero Spadolini, repubblicano del 2%. Per la verità De Gasperi lo fece anche quando aveva il 51%. Per governare bisogna sapere di conto e se ci tieni devi avere il coraggio di giocartela la partita. Non puoi pretendere tutto se hai dalla tua parte meno del 20% degli italiani (se contiamo anche quelli che hanno disertato le urne e che quindi non ti erano favorevoli, altrimenti andavano a votare). Chiamare l’arbitro a decretarne la fine è “vigliaccheria”, scusate se è troppo. Anche perché per dimostrare che il forno funziona dobbiamo dimostrare che il pane lo sappiamo fare: aver letto la guida su internet non è sufficiente. È sul campo che si dimostra il valore. Abbiamo detto del PCI, anche il MSI rivendicava la superiorità morale: ma poi è bastata una curva a Montecarlo per tornare a essere uomini. E uomini siamo chiamati ad essere sia dalla maggioranza che dalla opposizione, che non è dire sempre no a prescindere minacciando l’ostruzionismo. L’opposizione critica, propone, si confronta, suggerisce, costringe.

Ecco, la sconfitta del Nobel ci richiama alla realtà: abbiamo tutti la stessa natura, distinguerci è la vocazione di sempre. Ma ci dobbiamo distinguere per la Storia, la cronaca è bugiarda.

Nota - incontro un architetto: “ho letto il tuo racconto del primo maggio: belli i tempi quando ci si contrapponeva ma ci si rispettava”. Davanti a una tazza di caffè fumante abbiamo trovato la quadra: se si hanno argomenti non servono gli insulti.