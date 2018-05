Portare avanti l’opera di testimonianza della vita straordinaria della piccola Giorgia Lomuscio e sensibilizzare la gente all’importanza della ricerca medica sul sarcoma di Ewing. È questa la missione di mamma Carla, papà Giuseppe e tutti gli amici dell’associazione in cui il motto “Tutto per amore” sta a significare che tutto si può fare se condito con la benevolenza nei gesti, nelle parole e soprattutto negli sguardi delle persone straordinarie che incontrano lungo il cammino della vita.

Venerdì scorso, la famiglia è stata ospitata dalla scuola secondaria di primo grado “R. De Cesare” di Spinazzola nell’ambito di un’iniziativa nata in circostanze curiose. In una delle classi della scuola si affrontava il tema della disperazione: la separazione dei genitori, la morte di una persona cara, la perdita del lavoro, ed ecco che un’alunna tira fuori il pieghevole dell’associazione andriese che riporta l’ormai famoso tema di Giorgia. Il resto, come dice Giuseppe Lomuscio, «ce lo ha regalato il cielo».

«La pratica del bene è contagiosa e queste circostanze sono la dimostrazione reale di quanto dico – commenta papà Giuseppe –. Siamo stati chiamati a testimoniare la storia di nostra figlia in una scuola media dove gli alunni e gli insegnanti hanno ascoltato la lettura animata della fiaba “Ilai il magico Unicorno” accompagnati dalla scrittrice Nonnamom, dai frati della fraternità Francescana di Betania e da alcuni volontari dell’associazione. Tra balli, canti e pensieri scritti per Giorgia abbiamo trascorso tutti una giornata fortemente emotiva e Giorgia, come sempre, era lì con noi a far sì che tutto andasse nella direzione giusta. Abbiamo seguito l’arcobaleno e nella stessa direzione continueremo a "viaggiare" per testimoniare e raccontare una storia che vale la pena di essere ascoltata».

Nel video uno dei momenti della lettura animata.