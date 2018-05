Festa della Madonna dell'Altomare, al via gli eventi di preparazione

Cominciano anche quest'anno gli appuntamenti di preparazione a una delle celebrazioni più sentite dalla comunità religiosa andriese: avranno inizio infatti dal 14 maggio, dopo un cammino di preparazione, le messe della novena alla Madonna dell'Altomare, la cui festa culminerà con la processione per le vie di Andria il prossimo 22 maggio. Il giorno seguente poi sarà celebrata la messa degli ammalati presso l'Ospedale "Bonomo".

Gli eventi si concluderanno con un weekend dedicato alla rappresentazione della commedia in vernacolo andriese "U Picc".

Di seguito il programma ufficiale:

PREPARAZIONE “IL CAMMINO DELLA FEDE”

– Tutti i Giovedì di aprile e maggio: incontri di comunità di approfondimento della fede;

– Da lunedì 14 a venerdì 18 maggio:

ore 6.30: Santa Messa

ore 8.30: Rosario

ore 9.00: Santa Messa

ore 18.30: Rosario

ore 19.00: Novena

– sabato 19 maggio:

ore 6.30: Santa Messa

ore 8.30: Rosario

ore 9.00: Santa Messa

– lunedì 21 maggio “Festa della B.V. Maria Madre della Chiesa”:

ore 6.30, 8.00, 9.30, 11.00: SS. Messe

ore 19.00: Rosario

ore 19.00: Celebrazione Eucaristica animata dalla Comunità del Seminario Vescovile

ore 21.00: Veglia Mariana

“IN CAMMINO CON MARIA”

– martedì 22 maggio

ore 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30: SS. Messe

ore 11.45: Supplica a Maria Santissima

ore 12.15: Santa Messa

ore 18.00: Processione – Itinerario: via San Vito, via Imperatore Augusto, via Regolo, via Cincinnato, via Traiano, via Don Riccardo Lotti, via Annunziata, via Orsini, via Poli, via Alto Adige, viale Istria, via Duca di Genova, via Regina Margherita, piazza Imbriani, via De Gasperi, via Bovio, piazza Umberto I, via Attimonelli, pendio San Lorenzo, via Porta Nuova, via Carmine, piazza Altomare.

RINGRAZIAMENTO “SUI PASSI DELL’ESULTANZA”

– mercoledì 23 maggio

ore 6.30, 8.00, 9.30, 11.00: SS. Messe

ore 16.00: Momento di preghiera con gli ospiti della RSA “Elleuno” in via Carpaccio

ore 16.30: Processione – Itinerario: viale Virgilio, viale Gramsci, corso Cavour, viale Istria.

ore 18.00: Santa Messa per gli ammalati nel cortile dell’ospedale “Bonomo”

ore 20.00: Celebrazione conclusiva in oratorio

IN COMUNITÀ

– venerdì 25 e sabato 26 maggio

ore 20.00: in Oratorio (ingresso in via Bottego) Rappresentazione in vernacolo andriese “U Picc”, commedia in due atti scritta da A. Musaico Guglielmi e R. Caldarola.