Un nuovo progetto è stato portato a termine dall’ass. Insieme per l’Africa. Un anno esatto di tempo ci è voluto per finanziare e costruire una scuola materna a Dida in Etiopia intitolata alla memoria dell’Ins. Rosa Sgarra. Alla costruzione dell’edificio (costato 50.000,00 euro e finanziato, come abbiamo già avuto modo di dire, in parte dalla famiglia Matera e in parte dall’associazione) hanno pensato le maestranze del posto e domenica 22 aprile, come promesso, a scoprire la targa d’ingresso della scuola in Africa c’erano una rappresentativa dell’associazione guidata da Emanuele Mastropasqua e dal dottor Riccardo Matera.

«La cerimonia per l’inaugurazione della scuola materna è stata bellissima – commenta il dottor Riccardo Matera –, allo stesso tempo semplice per la spontaneità della gente africana; autorevole per la partecipazione delle autorità locali e religiose del posto; gioiosa per la presenza di un migliaio di persone, prevalentemente bambini ma anche adulti tutti riconoscenti e festosi; emozionante per i ricordi che si sono rinnovati nel mio cuore. Sono felicissimo di aver contribuito alla realizzazione di un progetto che è parte integrante di un programma di vita che avevamo desiderato insieme a mia moglie e che purtroppo abbiamo festeggiato in luoghi diversi: Rosa dal cielo ed io da Dida».

«È stata una vera festa di popolo che trova, in questo progetto, motivo di speranza, sostegno per un futuro fatto di dignità, apertura sociale e preparazione – commenta don Dino, il missionario della comunità dei Salesiani a cui è stata affidata la gestione della struttura -. A nome mio, della comunità e di tutta la gente di Dida esprimo il mio più autentico e profondo sentimento di gratitudine. Senza la vostra generosità e solidarietà tutto questo non sarebbe stato possibile».

Ora il piccolo centro, che ingloba anche la nuova scuola materna con il preesistente edificio della scuola elementare, gli spazi di aggregazione e un avviato progetto agricolo, diventa motivo di orgoglio per l’intera comunità di Dida. Sarà impegno dei missionari e delle famiglie che vivono le strutture quello di preservare e curare i luoghi e gli spazi messi loro a disposizione che contribuiranno alla crescita sociale e culturale della comunità. Il gruppo docenti e il personale educativo garantiscono la crescita e l’integrazione di tanti giovani proiettati in un non facile futuro.

A tagliare il nastro della scuola materna assieme al dott. Riccardo Matera e al presidente Emanuele Matropasqua, Massimiliano Troia, Giordana sua moglie, e la cugina Chiara. Persone che hanno testimoniato la gratitudine di un popolo che non chiede altro che gli “strumenti” per un vero riscatto sociale ed economico, che non deve far paura all’intero Occidente perché se un giorno l’Africa si eleverà culturalmente e socialmente ne gioverà l’intera umanità e non soltanto gli africani.

In Africa il cielo sembra molto più vicino del nostro, lo puoi toccare con le dita. In Africa il rapporto con il tempo ha un sapore che noi, qui, abbiamo perduto. In Africa i bambini sorridono perché non hanno vizi. In Africa la vita scorre come deve andare e la gente prende quello che gli viene offerto, con infinita riconoscenza e, quasi egoisticamente, ti ritrovi a far pace con te stesso. Ma dura poco, basta tornare qui, nelle nostre comode città per non riuscire ad alzare la testa e toccare il cielo, non avere tempo per gestire il tempo, viziare i nostri bambini e non ascoltare una parte di umanità che si accontenterebbe di un nostro piccolo aiuto…