Madri coraggio, la storia di Maria e Antonella

É tutto un fiorire, in questi giorni, tra bigliettini, pensieri e dolcezze dei più piccoli per la persona attorno a cui gira il mondo: la mamma. E 110 anni fa, proprio oggi si festeggiava per la prima volta, negli Stati Uniti, la "Festa della mamma". La sua origine risale per la precisione al 1905, anno della morte di Ann Reeves Jarvis. Sua figlia Anna ebbe l’idea di dedicare alla memoria della madre il primo Mother’s Day, un evento che però fosse diffuso su scala nazionale. Il 10 maggio 1908 si tennero le prime celebrazioni a Grafton, in West Virginia. L’evento riscosse in poco tempo un grande successo: nel 1914, il presidente americano Woodrow Wilson destinò ufficialmente la seconda domenica di maggio alla celebrazione della festività e così la data è rimasta, anche qui in Italia.

Quale sarebbe la virtù che voi più celebrereste delle vostre madri? Tante, sicuramente, e tra di esse il coraggio: 29 anni fa, una madre-coraggio, Angela Montagna, madre del rapito Cesare Casella, si incatenò in piazza a Locri per denunciare l’incapacità delle Istituzioni e chiedere la liberazione del figlio e la solidarietà delle donne di Calabria. Ma il coraggio anima ogni giorno tante mamme: quelle che lottano per garantire la sicurezza ai propri figli, quelle che lavorano e guadagnano pochi soldi pur di assicurare un presente migliore alla famiglia, quelle che partoriscono tra mille sofferenze e quelle che accolgono e amano i figli partoriti da altre donne.

É giunta al settimo mese di gravidanza Maria, una ragazza di 25 anni rimasta incinta senza averlo programmato: è una delle tante lavoratrici "in nero" di un laboratorio tessile nascosto nella nostra città. Ha deciso di tenere il proprio bambino e di continuare, finché possibile, a lavorare per pochi euro al giorno pur di raggranellare il necessario all'acquisto di qualche tutina, di una culla e di tutto il resto che servirà per il bimbo. Ora però la situazione sta cambiando: le visite mediche si intensificano, qualche assenza di troppo e il titolare del laboratorio la mette alla porta perché «deve garantire le consegne - ci racconta - ed io sono diventata quasi un peso». Nessuna liquidazione, nessuna forma di assistenza previdenziale, nulla. Il lavoro sparito, puff, nel nulla appunto, nel giro di pochi giorni dopo anni seduta alla stessa sedia, 8 ore al giorno, quando si è trattato di capire e rispettare le esigenze di una mamma.

«Io il lavoro l'ho perso proprio all'inizio - si sfoga invece Antonella, una lavoratrice agricola -: non potevo stare piegata, tanto meno sotto il sole, già nei primi mesi di gravidanza. Però io e il mio compagno avevamo cercato questo bimbo per tanto tempo, avevo già 38 anni, e non mi sognavo proprio di abortire: ho chiesto al mio datore di lavoro di spostarmi su un'altra mansione, più "leggera", per qualche mese. Sono diplomata e avevo già esperienza in uffici, seppur per brevi periodi, e sarei stata disponibile anche fino all'ultimo giorno...ma lui ha detto che non era possibile e, dopo poco, mi ha "costretta" a licenziarmi».

Permetteteci di dirlo: Maria e Antonella hanno tutto il diritto di essere chiamate anche loro "madri-coraggio", perché senza clamore e tra mille difficoltà hanno scelto di sacrificare tanto per i loro bambini, seppure ancora in grembo.

Proprio negli ultimi giorni Save the Children ha diffuso il rapporto sulle mamme italiane "Le Equilibriste. La maternità in Italia" e, soprattutto nelle regioni del Sud e nelle nostre città, questo titolo sembra più che mai azzeccato: da una parte, infatti, le madri hanno sempre più difficoltà nel bilanciare carichi familiari e vita lavorativa tanto da decidere di diventare mamma sempre più tardi (l'Italia è in vetta alla classifica europea per anzianità delle donne al primo parto con una media di 31 anni), e che comunque rinunciano sempre più spesso alla carriera professionale quando si tratta di dover scegliere tra lavoro e impegni familiari (il 37% delle donne tra i 25 e i 49 anni con almeno un figlio risulta inattiva); inoltre, è scarsa, o addirittura inesistente, la rete per la prima infanzia e il sostegno, a eccezione, laddove sia possibile, dei nonni e della famiglia in generale.

Più che regalare rose o cioccolatini, ci sembra il caso di festeggiare la donna più importante della vita di ognuno di noi lottando perché le discriminazioni non continuino ancora nel 2018.