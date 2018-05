Due passi in compagnia... aspettando la festa della mamma

In occasione della settimana europea del Babywearing, l'associazione "Mamme e dintorni", in collaborazione con la dott.ssa Caterina Calamo, ha organizzato per sabato 12 maggio 2018, con partenza alle 17,30 nella Villa Comunale di Andria, una passeggiata in fascia o marsupio con tutti i genitori che vorranno aderire. Sono benvenuti anche pancioni, passeggini e piedini sgambettanti.

Promuove l’attaccamento e la fiducia tra genitori e figli; incrementa le stimolazioni in totale sicurezza; lascia alla mamma le mani libere per occuparsi di tante faccende; può essere un valido aiuto in caso di depressione post partum ed è utile nello sviluppo psicomotorio del bebè. Sono solo alcuni dei benefici del babywearing: l'evento di sabato costituisce inoltre un'occasione per fare rete tra genitori.

Per info e prenotazioni 3481135607. La partecipazione è gratuita.