A proposito dei disservizi legati alla mancata raccolta, a zone alterne, dei rifiuti organici che si sta verificando in questi giorni nella nostra città, abbiamo intervistato l’assessore all’Ambiente, l’avv.to Michele Lopetuso che approfitta anche per replicare alle dichiarazioni del capogruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, l’avv.to Michele Coratella:

«Il problema c’è ed è in via di risoluzione. Siamo in contatto con la Regione Puglia e soprattutto con l'Agenzia Regionale dei Rifiuti che stabilisce i flussi presso gli impianti di smaltimento. Purtroppo i rallentamenti nella raccolta dipendono dal dimezzamento dei flussi consentiti per il comune di Andria presso l'impianto Tarantino. Mi scuso personalmente con i cittadini e li esorto a non inserire l'umido nell'indifferenziato per evitare un aumento vertiginoso dei costi di quest'ultimo. Entro domani, il problema dovrebbe abbondantemente essere risolto».

Questione “stipendi” dipendenti Sangalli: «Non è affatto vero che gli stipendi ai dipendenti non sono garantiti. Il pagamento del Comune all’Aro (Ambito di Raccolta Ottimale) è avvenuto in dato di ieri secondo quelli che sono i tempi previsti da contratto. Non vi sono stipendi arretrati. L'unico problema evidenziato presso i cantieri della Sangalli riguarda lo svincolo di alcuni mutui da parte del Comune, tempistica che non potevamo prevedere e, comunque, la situazione si è sbloccata, come già detto, il giorno seguente». Lopetuso precisa che non si tratta di ulteriori mutui, anche perché non sarebbe possibile ottenerli per il pagamento di stipendi.

L'avvocato Lopetuso e smentisce il consigliere Coratella sull'ammontare del debito del comune di Andria nei confronti della Sangalli: «C’è stata nei giorni scorsi una nota pervenuta dalla Prefettura di Monza al Comune di Andria riguardante la chiusura del periodo commissariale, avvenuta il 28 febbraio del 2018. In questa nota si fa riferimento a una somma da accantonare, il cui importo è in via di quantificazione. In attesa di conoscere l’ammontare esatto, che pare si aggiri attorno ai 3 milioni di euro si è dato seguito inoltre ad un piano di rientro prudenziale di 3 milioni proprio per far sì che la situazione sia più garantista nei confronti dei cittadini».

Ricapitolando: 3 milioni circa sarebbero in corso di verifica contabile per il periodo commissariale; altri 3 milioni sono oggetto di rateizzazione e ulteriori 3 milioni sarebbero le somme che il Comune di Andria deve corrispondere per il pagamento dei canoni la cui scadenza è prevista contrattualmente a 90 giorni (tutt’ora in corso ndr). Conclusioni: il debito del Comune di Andria nei confronti della Sangalli si aggirerebbe attorno ai 6 milioni di euro al netto di somme in via di definizione per il periodo commissariale.