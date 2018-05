Quella zona pedonale di Andria: storia di ordinario abbandono

È ormai sempre più numeroso il popolo dei frequentatori di quella piccola fetta di territorio del centro “riservata ai pedoni”, e compresa tra le vie Regina Margherita, Crispi e Cavour (in parte), che apprezzano la possibilità di una piacevole passeggiata o di shopping in un clima di relativa tranquillità. Così una legittima necessità di evitare, per quanto possibile, scarichi di autoveicoli e non avere problemi con le due o le quattro ruote. Queste aree, ricordiamo tutti, sono state conquistate dalle amministrazioni dopo una grande, lunga e faticosa serie di trattative con agguerriti gruppi di commercianti, nella cui storia si annotano centinaia di incontri, ordinanze e revoche, ed anche vertenze con richieste di risarcimenti da parte degli irriducibili.

Una storia che ci racconta di un interesse pubblico che sollecitava per la nostra Città (come esistente del resto in gran parte del mondo civile) un’area-salotto, alternativa al chiasso ed all’inquinamento costante delle vie cittadine super-trafficate. Un’esigenza della popolazione a lungo calpestata da interessi privati, timori e pregiudizi.

Ora che, grazie a Dio, tutto questo pare superato, su questa piccola oasi incombe la minaccia dell’abbandono. L’area è preda, ad ogni ora del giorno, di bici che non rispettano alcun limite di prudenza e di velocità; in particolar modo quelle famigerate “elettriche” che di bici non hanno quasi nulla e che sfrecciano silenziose facendo pericolosi slalom tra la gente e tra i molti bimbi che giocano: forse faranno rimpiangere i motorini che almeno con il loro fracasso ti avvertono dell’arrivo. Pare che, recentemente, ci siano stati anche incidenti di non poco conto che però non hanno prodotto alcun esito dal punto di vista della prevenzione e della vigilanza. A questo si aggiunga la solita frequentazione anomala di veicoli dei furbetti che per abbreviare il percorso non esitano ad attraversare l’area pedonale.

E poi, non si sa se autorizzati o meno, tutti i grossi mezzi che caricano e scaricano merci ad ogni ora del giorno. Infine, last but non least, l’assenza di controllo dei cani, da parte di padroni distratti, con tutte le conseguenze per l’igiene. Queste situazioni accadono anche perché nel nostro DNA è spesso prevalente quell’incrollabile individualismo che non ci fa apprezzare l’appartenenza ad una comunità; legame che se fosse più diffuso garantirebbe anche un miglior funzionamento della politica e delle istituzioni. L’auspicio è che le istituzioni, purtroppo, in molte occasioni assenti nella buona gestione di importanti conquiste (che in altre realtà sono ordinaria amministrazione) trovino buon senso e capacità per reprimere, anche con una presenza costante della vigilanza, la diffusa tendenza a trasformare l’area pedonale in terra di nessuno. Le proteste seguite dalle parolacce di coloro che passeggiano e sono a rischio di incidente, non bastano più a frenare la maleducazione dilagante. Soprattutto perché non è giusto attendere l’evento tragico per porvi rimedio.