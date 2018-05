Conto alla rovescia per il concerto di Al Bano

Mancano ormai pochi giorni all’evento organizzato dalla Diocesi di Andria per promuovere il progetto “San Vittore-Senza Sbarre”, che vuole contribuire al reinserimento di chi ha sbagliato, ma è pronto a redimersi e reinserirsi a pieno titolo nel contesto sociale. Al Bano, nel giorno del suo settantacinquesimo compleanno, canterà ad Andria sabato 20 maggio 2018 al Palazzetto dello Sport, con ingresso alle ore 19:00 ed inizio del concerto alle ore 20:45. Viene così offerta un’occasione concreta per fornire, acquistando i biglietti, un concreto e fattivo aiuto a questi nostri fratelli, contribuendone alla crescita attraverso il reinserimento lavorativo.

Si può certamente dare credito a loro ed a chi li sta aiutando in questo percorso di recupero, a partire da S. E. Mons. Luigi Mansi, fermamente convinto della bontà dell’iniziativa, per passare attraverso gli instancabili don Riccardo Agresti, don Vincenzo Giannelli e tutti quelli che li supportano in un progetto che se da un lato è “nelle corde” della Chiesa Cattolica, dall’altro può diventare una “palestra di vita” per quanti, acquistando i biglietti, daranno il loro sostegno all’iniziativa.

Per informazioni e modalità di acquisto dei biglietti è sufficiente rivolgersi alle proprie Parrocchie o telefonare ai numeri di telefono che compaiono sui manifesti e le gigantografie dell’evento nelle nostre strade cittadine: non ultima quella posta nelle immediate vicinanze della Stazione Ferroviaria. Si può rinunciare ad una pizza, ma non ad una buona azione in favore di “San Vittore”.