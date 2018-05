Festa della Mamma, le piante del Calcit per le mamme andriesi

Per la Festa della Mamma torna in piazza il C.A.L.C.I.T. (Comitato Autonomo Lotta Contro I Tumori) di Andria per la tradizionale vendita delle piantine fiorite. In sei punti della città gli andriesi potranno regalare alle loro mamme e alle loro mogli un omaggio floreale.

Azalee, begonie, rose, ortensie, gerbere e dalie: per fare del bene c’è l’imbarazzo della scelta. La storica associazione andriese, che spegnerà 35 candeline il prossimo anno, ha festeggiato lo scorso 3 maggio il nuovo anno sociale. Gli iscritti sono raddoppiati e grazie al sostegno di tanti andriesi è stato possibile raccogliere le prime risorse per un obiettivo ambizioso: una borsa di studio per uno specializzando in oncologia.

Grazie al sostegno di tante comunità parrocchiali e della Diocesi, sarà possibile acquistare le piantine del Calcit in sei punti di incontro in città: a partire dalle 9:30 i volontari saranno in viale Crispi e alle parrocchie di S. Giuseppe Artigiano, S.S. Sacramento, S. Andrea, Madonna dell’Altomare, S.S. Salvatore.

A fronte di un piccolo contributo economico, i concittadini andriesi potranno regalare un aiuto concreto ai tanti malati oncologici della nostra città. Ai punti di incontro, l'associazione illustrerà ai cittadini le prossime iniziative. A tutti gli andriesi, buona Festa della Mamma!