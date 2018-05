La Chiesa come Madre, da amare sempre

«Ho amato la Chiesa più di me stesso. Anche se mi strappassero gli occhi, continuerei a vedere la Chiesa come mia madre» (don P. Mazzolari).

Nei secoli la figura della madre per eccellenza è Maria e il suo percorso spirituale e umano, dal suo fiat all'Arcangelo Gabriele fino alla deposizione di Gesù Cristo dalla Croce. Difatti potremmo dire, che ogni madre sulla terra è benedetta da un amore mistico, che prova con le doglie del parto e vive con la grazia delle carezze per i propri figli.

La figura della madre è segnata dalla trasfigurazione interiore del proprio essere nel momento in cui concepisce l'altro. Ecco perché la Chiesa è la madre di tutti i credenti, struttura dell'esperienza spirituale umana. Dove Dio si rende presente in ogni credente nella Parola attraverso un processo del tutto umanizzante, capace di toccare abissi oscuri e vette illuminate. La Chiesa è madre non perché nasce da interessi umani o dallo slancio di qualche cuore generoso, ma perché è dono dall’alto.



La Chiesa come madre ha il compito di essere presenza, nascosta e velata per i credenti e non, che traluce della presenza dell'Eterno. Certo la secolarizzazione, la prostituzione e la devastazione della Chiesa come madre è da mettere in conto. Ma è rimanendo dentro il grembo della madre Chiesa, che si cerca di resistere mantenendo alto l'ideale del Vangelo e soprattutto rimanendo fedele a Cristo.



Chiesa-Madre da amare, nonostante tutto. «Mia mamma ha vissuto da prostituta. Quando l’ho conosciuta era ammalata, stava male, invecchiata e imbruttita. L’ho accolta in casa, come mi accolse lei nel suo grembo-casa, era sempre mia madre anche se batteva i marciapiedi e mi aveva abbandonato da piccolo! Se la Chiesa è madre, va amata come mamma, anche quando sbaglia!».



La Chiesa è madre, comunque e nonostante tutto, e la sua maternità è manifestata perché continuamente partorisce e genera vita si mostra madre con particolare premura e vicinanza verso chi è: indifeso, rifiutato, insignificante, debole, reietto, affamato, carcerato, nudo; ateo, agnostico, indifferente, intollerante, ricco, povero, ignorante, intellettuale; costretto a scappare e allontanarsi dal proprio Paese…



Solo con queste forti promesse potremmo come figli augurare alla nostra cara madre Chiesa tanti auguri, con l'auspicio, che le sue benedizioni umane e divine continueranno ancora lungo i secoli dei secoli, amen.

Auguri Mamma.