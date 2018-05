Andria Multiservice: approvato il bilancio 2017

È stato approvato martedì 8 Aprile 2018 presso la sala giunta del Comune di Andria il Bilancio al 31 dicembre 2017 della Società Andria Multiservice S.P.A.

Presenti alla assemblea il Sindaco di Andria Avv. Nicola Giorgino in rappresentanza del Socio Unico del Comune di Andria, l’Amministratore Unico Dr. Riccardo Martiradonna, il Collegio Sindacale nelle persone del Dr. Francesco Cannone, del Dr. Biagio Figliolia e della Dott.ssa Maria Grazia Cicco ed il Direttore Amministrativo Dr. Antonio Albanese.

«Anche quest’anno – commenta l'Amministratore unico Riccardo Martiradonna - la Società ha conseguito un risultato positivo pari ad € 8.035,00*, che conferma ancora una volta l’oculata ed efficace politica di risparmio e razionalizzazione dei costi, volta al contenimento della spesa il tutto nell’ottica della salvaguardia dell’equilibrio economico e finanziario aziendale nonché della continuità aziendale».

Il Sindaco, ha colto l’occasione per ringraziale l’Amministratore Unico, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione i Direttori Amministrativo e Tecnico, e Coordinatori i dipendenti, i consulenti ed i sindacati per la gestione e l’opera svolta con efficienza ed efficacia in un clima di fattiva collaborazione con il Comune di Andria.